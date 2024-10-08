Парковки рядом с ж/д вокзалом Тюмени станут платными. Сколько будет стоить час?

Posted 8 октября, 14:53
Published 8 октября, 14:53
Modified 8 октября, 14:55
Updated 8 октября, 14:55
С 5 ноября в Тюмени увеличится зона платной парковки на 593 новых места, а также будет скорректирована стоимость размещения на автостоянке у железнодорожного вокзала. Соответствующее постановление подписал глава города Максим Афанасьев.
В частности, в стояночное пространство будет включена площадь на Привокзальной улице, а также автомобильные стоянки на Первомайской и Товарном шоссе.
За парковку у ж/д вокзала, согласно опубликованным изменениям в соответствующем постановление, придется платить 30 рублей в час. Платить за размещение машины на автостоянке придётся не только вблизи вокзала, но и на Товарном шоссе, где в зону оплаты входит и налоговая служба.
Нововведения коснутся парковок, используемых на платной основе по ул. Первомайской, д. 62, ул. Привокзальной, д. 22, ул. Привокзальной, д. 29/1, ул. Товарное шоссе (четная и нечетная стороны от ул. Первомайской до ул. Беломорской.
Вместимость парковки составляет 278 машиномест. Платная парковка, работает каждый день с 09:00 до 18:00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.
Кроме того, под изменение условий парковок попадут улицы Тургенева, Кирова, Семакова, Первомайская, Урицкого, Советская и Елецкая.
Цена парковки будет стоить от 20 до 50 рублей в час в зависимости от района. Самой дорогой будет парковка в районе улиц Ленина и Первомайской (50 рублей за час), а самой дешевой — паркинг на набережной (20 рублей за час).
В августе платный режим уже был введен на парковках в районах улиц Ленина, Красина, Перекопской, Комсомольской, Свердлова, Осипенко и 25-го Октября, на улице Горького от Фабричной до Республики, а также в подземном паркинге у Драматического театра (оплата взымается только ночью).
На минувшей неделе мы писали, что в Тюменской области изменят систему начисления штрафов за нарушение правил платной парковки. Предлагается ввести скидку для тех, кто производит оплату в течение 20 дней.