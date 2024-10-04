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Posted 4 октября, 04:56

Published 4 октября, 04:56

Modified 4 октября, 04:58

Updated 4 октября, 04:58

За платные парковки тюменцы заплатили за три месяца 29,5 миллиона рублей

Самые популярные: в Тюмени назвали парковки, обогатившие бюджет на миллионы рублей

4 октября 2024, 04:56
Фото: 1MI

За платные парковки тюменцы заплатили за три месяца 29,5 миллиона рублей

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Бюджет
Наибольший доход по итогам третьего квартала этого года в городскую казну принесла зона № 206, куда входят парковки на Володарского, Семакова, Хохрякова, Кирова, Республики, Дзержинского, Челюскинцев и Советской.

Как пояснил директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник, на данных улицах расположено большее число платных машиномест. В целом по итогам третьего квартала в бюджет Тюмени от платных парковок поступила 29,5 миллиона рублей, что на 2,9 миллиона превышает аналогичные показатели 2024 года, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 5 ноября будет увеличено число платных паркингов. На платный режим работы перейдут парковки по улицам Первомайской, Кирова, Семакова, Советской, Привокзальной, Елецкой, Тургенева и Урицкого.

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