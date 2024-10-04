Самые популярные: в Тюмени назвали парковки, обогатившие бюджет на миллионы рублей

Как пояснил директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник, на данных улицах расположено большее число платных машиномест. В целом по итогам третьего квартала в бюджет Тюмени от платных парковок поступила 29,5 миллиона рублей, что на 2,9 миллиона превышает аналогичные показатели 2024 года, пишет РБК Тюмень.