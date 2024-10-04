Самые популярные: в Тюмени назвали парковки, обогатившие бюджет на миллионы рублей

Posted 4 октября, 04:56
Published 4 октября, 04:56
Modified 4 октября, 04:58
Updated 4 октября, 04:58
Как пояснил директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник, на данных улицах расположено большее число платных машиномест. В целом по итогам третьего квартала в бюджет Тюмени от платных парковок поступила 29,5 миллиона рублей, что на 2,9 миллиона превышает аналогичные показатели 2024 года, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 5 ноября будет увеличено число платных паркингов. На платный режим работы перейдут парковки по улицам Первомайской, Кирова, Семакова, Советской, Привокзальной, Елецкой, Тургенева и Урицкого.