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Posted 4 октября, 04:37

Published 4 октября, 04:37

Modified 4 октября, 04:39

Updated 4 октября, 04:39

В Тюмени ищут помощников губернатору Александру Моору

Губернатору Моору ищут помощника. Кто подойдет на должность?

4 октября 2024, 04:37
Фото: 1MI

В Тюмени ищут помощников губернатору Александру Моору

Вакансия помощника для губернатора Тюменской области размещена на портале «Работа России».
«Требуется старший помощник губернатора Тюменской области службы по обеспечению деятельности губернатора. Заработная плата 61,2 тысячи рублей», — указано в вакансии.

Отмечено, что от кандидата на должность требуется профессиональное образование, знание основ Конституции Российской Федерации, Устава и законов области, законодательства о противодействии коррупции.

В должностные обязанности будет входить подготовка предложений по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области, разработка по поручению губернатора нормативных правовых и ненормативных правовых актов, изучение опыта субъектов Российской Федерации и зарубежных стран по вопросам государственного управления и т. д.

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Кроме того, в правительстве Тюменской области также открыта вакансия помощника заместителя губернатора области по обеспечению деятельности вице-губернатора области и заместителей. Заработная плата составляет от 20,8 до 46,3 тысячи рублей. В числе требований — наличие высшего образования, знание основ Конституции Российской Федерации, законов Тюменской области.

В должностные обязанности будет входить организационно-протокольное сопровождение рабочих совещаний, заседаний комиссий, проводимых замгубернатора, подготовка ответов на поступающую корреспонденцию, ведение работы с обращениями граждан и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области хотят увеличить коэффициент, исходя из которого рассчитывается стоимость патентов для иностранных граждан. Соответствующий проект закона опубликован на сайте правительства региона.

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