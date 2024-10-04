Губернатору Моору ищут помощника. Кто подойдет на должность?

В должностные обязанности будет входить подготовка предложений по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области, разработка по поручению губернатора нормативных правовых и ненормативных правовых актов, изучение опыта субъектов Российской Федерации и зарубежных стран по вопросам государственного управления и т. д.