Губернатору Моору ищут помощника. Кто подойдет на должность?

Posted 4 октября, 04:37
Published 4 октября, 04:37
Modified 4 октября, 04:39
Updated 4 октября, 04:39
«Требуется старший помощник губернатора Тюменской области службы по обеспечению деятельности губернатора. Заработная плата 61,2 тысячи рублей», — указано в вакансии.
Отмечено, что от кандидата на должность требуется профессиональное образование, знание основ Конституции Российской Федерации, Устава и законов области, законодательства о противодействии коррупции.
В должностные обязанности будет входить подготовка предложений по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области, разработка по поручению губернатора нормативных правовых и ненормативных правовых актов, изучение опыта субъектов Российской Федерации и зарубежных стран по вопросам государственного управления и т. д.
Кроме того, в правительстве Тюменской области также открыта вакансия помощника заместителя губернатора области по обеспечению деятельности вице-губернатора области и заместителей. Заработная плата составляет от 20,8 до 46,3 тысячи рублей. В числе требований — наличие высшего образования, знание основ Конституции Российской Федерации, законов Тюменской области.
В должностные обязанности будет входить организационно-протокольное сопровождение рабочих совещаний, заседаний комиссий, проводимых замгубернатора, подготовка ответов на поступающую корреспонденцию, ведение работы с обращениями граждан и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области хотят увеличить коэффициент, исходя из которого рассчитывается стоимость патентов для иностранных граждан. Соответствующий проект закона опубликован на сайте правительства региона.