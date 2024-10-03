История в бетоне: почему гостевая улица Ленина не радует туристов и тюменцев

Улица Ленина в городе была одной из первых, она начала формироваться, когда у стен Тюменского острога появился посад. На старых картах города конца XVII века современная улица Ленина она заканчивалась у современной улице Челюскинцев, там на то время заканчивался город. К 1668 году туда перенесли Спасскую башню, благодаря чему она стала называться «Спасской» и это имя она носила долгие годы. Сама улица была сквозной и считалась скорее удобной, нежели прогулочной.