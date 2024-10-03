nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 06:59

Published 3 октября, 06:59

Modified 3 октября, 07:01

Updated 3 октября, 07:01

Эксперт назвали неудачной становление улицы ленина в Тюмени, как гостевой.

История в бетоне: почему гостевая улица Ленина не радует туристов и тюменцев

3 октября 2024, 06:59
Фото: 1MI
Эксперт назвали неудачной становление улицы ленина в Тюмени, как гостевой.

Эксперт назвали неудачной становление улицы ленина в Тюмени, как гостевой

Улица Ленина в Тюмени второй год переживает реконструкцию. Эта улица считается одной из гостевых и должна привлекать туристов — быть визитной карточкой города. К тому же она пестрит историческими зданиями и небольшими музеями. Только вот они теряются на фоне местного ритейла, офисов и бетона.

История улицы Ленина

Улица Ленина стала первой улицей, которую будут реконструировать в рамках превращения ее в гостевую. Планируется, что Ленина может стать визитной карточкой города, к тому же у нее богатая история, и тянется она от места, где начиналась Тюмень.

Улица Ленина в городе была одной из первых, она начала формироваться, когда у стен Тюменского острога появился посад. На старых картах города конца XVII века современная улица Ленина она заканчивалась у современной улице Челюскинцев, там на то время заканчивался город. К 1668 году туда перенесли Спасскую башню, благодаря чему она стала называться «Спасской» и это имя она носила долгие годы. Сама улица была сквозной и считалась скорее удобной, нежели прогулочной.

В 1922 году в честь 5-летия Октябрьской революций улица получила свое нынешнее название, рассказывает тюменский историк-краевед Александр Петрушин. Примечательно, что нечетная сторона улицы начала застраиваться только в 50-60-х. А в 1994–1995 гг. проведена коренная реконструкция улицы, по которой активно курсировал общественный транспорт.

Улица Ленина в 1999 году.Улица Ленина в 1999 году.
Улица Ленина в 1999 году.. Фото: Газета «Тюменский курьер»

Все это время улица Ленина была сквозной, а временами и проблемной. Тюменцы помнят, как долго в районе нынешнего сквера Крапивина сносили долгострой и как на том месте планировали разместить парковку. Однако конфликт улицы не только в определении ее предназначения и былых стычках, главная проблема улицы — конфликт архитектуры, предназначения и идеи, о чем говорит тюменский урбанист Никита Мельников.

«Это одна из самых несуразных улиц города. Здесь располагается церковь Михаила Архангела, напротив нее рекламируют банки и киберспортивный клуб, дальше дом-музей Машарова — напротив здание с панорамными стекольными окнами, а у следующего дома Подаруева, тоже исторического, с другой стороны, старая пятиэтажка с миграционным центром. Какая тут гостевая улица, когда дальше огромный бизнес-центр и куча странного уличного ритейла. Никакого единого стиля, вся история запрятана за бетоном, клубами и ритейлом», — говорит урбанист.
Контрасты зданий на улице Ленина.Контрасты зданий на улице Ленина.
Контрасты зданий на улице Ленина.Контрасты зданий на улице Ленина.
Контрасты зданий на улице Ленина.Контрасты зданий на улице Ленина.
Контрасты зданий на улице Ленина.. Фото: 2ГИС

Также он приводит в пример протекающее и старое спортивное сооружение напротив легендарной «Круглой бани» и другие примеры столкновений истории и современности.

Однако по плану развития гостевой улицы, она должна стать более уютной и интересной, с функциональными и интерактивными зонами для горожан всех возрастов, но вместе с тем и с сохранением историко-культурного образа. Специалисты в реализацию этой концепции верят слабо.

Контрасты зданий на улице Ленина.Контрасты зданий на улице Ленина.
Контрасты зданий на улице Ленина.Контрасты зданий на улице Ленина.
Контрасты зданий на улице Ленина.. Фото: 2ГИС
Ремонтом улицы Ленина займется компания, с которой судятся тюменские власти
Узнать подробнее

Улица «для никого»

Притом архитектор-проектировщик Давид Журавлев считает, что улицу развивают без определения ее предназначения. Расширять проезжую часть улицы, которая является значимым объектом дорожной сети, не планируют, напротив, местами её сузят, а парковки перенесут.

«Как показала практика периода ремонтных работ, Тюмени очень тяжело без Ленина. А потому мы не можем отрицать значимость исторически сложившегося транспортного коридора. Качели и небольшие локации для отдыха — это хорошо, но тогда, когда они не располагаются у улицы с активным дорожным движением. Сейчас там и автомобилистам неудобно, и погулять некомфортно, и сохранение истории — вопрос сомнительный. Получается улица для никого», — отметил специалист в разговоре с «Нашим городом».

Отметим, что тюменцы, которые проехались по улице Ленина после реконструкции уже поделились недовольствами из-за организации дорожного движения и пробок.

«Зачем делали реконструкцию? Пробок стало только больше», — возмутились горожане.
Улица ЛенинаУлица Ленина
Улица Ленина. Фото: ГАИ ТО
В Тюмени планируется отдать под приватизацию здание бывшей детской больницы на Ленина
Узнать подробнее

Инженер-строитель Роман Мальков на Ленина видит потенциал для ее развития, как гостевой, однако для этого придется проделать серьезный пласт работ, который включает не только замену покрытия и организацию небольших тематических площадок.

«Уличный ритейл нужно приводить к единому стилю, с хрущевками нужно что-то делать. Я не говорю о сносе, а скорее о работе с фасадами. Реклама наружная — это просто ужас, часть заведений вовсе не вписывается. Местные кафе без парковок будут бесполезными, это очевидный факт. Нужно улицу продумывать для людей, для туристов, а у нас там из хорошего — сквер Крапивина, да и все. Там ведь все в бетоне, какие тут прогулки», — рассказал «Нашему городу» специалист.

Вместе с тем и доктор экономических наук Леонид Вараксин говорит о том, что здесь ситуация схожа с той, что на улице Дзержинского — местные кафе, бары, клубы и прочие заведения и магазины убрать нельзя.

«У нас власть в хороших отношениях с бизнесом, что хорошо для развития города, а потому такой конфликт никому не нужен», — считает эксперт.

Отметим, что реконструкция Ленина еще не завершена. По плану, аервый этап работ захватывает участок от Исторического сквера до Красина, второй — до Челюскинцев, третий — до Мориса Тореза.

Улицу Ленина в Тюмени будут ремонтировать до 2025 года
Узнать подробнее

Надо определиться с концепцией

Специалисты считают, что предназначение улицы Ленина пока не определено. Создать там комфортную прогулочную среду не получится из-за значимости улицы, как участка улично-дорожной сети. Исторические здание пока оказываются «задавлены» бетоном и рекламой. На фоне возникновения такой проблемы вновь возникает вопрос возвращения должности главного архитектора.

«У города в целом нет единого стиля, что мог бы контролировать главный архитектор. У Тюмени пока в целом большие проблемы с концепциями, хотя, казалось бы, столько исторических зданий — напрашивается акцент на историю», — считает независимый маркетолог Ангелина Сотина.

Она также предлагает переименовать улицу, вернув ей былое название. Однако специалист понимает, что это потребует серьезных затрат и может вызвать негодование части жителей.

Эксперты считают, что гостевой улица Ленина может стать только при полноценном подходе и пересмотре ее концепции. Важно подчеркнуть исторические здания, заняться их внешним обликом, сбавив градус рекламы и сместив акцент с современной постройки, а для автомобилистов создать комфортные условия.

На улице Ленина тюменские археологи ищут артефакты XVII–XIX веков
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени за 4 тысячи рублей выставили на торги земли под КРТ на улице Мелиораторов.

Читайте также:
Улица раздора. Почему тюменский Арбат становится территорией скандалов?Стало только хуже? Открытую спустя 5 месяцев улицу Ленина парализовали пробкиДождались: в Тюмени открыли улицу Ленина
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Улицы#Реконструкция#Ленин#Улица
Подпишитесь