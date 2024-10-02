Какие слова помогут вычислить телефонного мошенника?

Posted 2 октября, 16:07
Published 2 октября, 16:07
Modified 2 октября, 16:08
Updated 2 октября, 16:08
Правоохранители перечислили уловки таких преступников и те слова-триггеры, которые должны насторожить при ответе на телефонный звонок.
Как сообщает newia.ru, в прессе периодически обсуждаются случаи обмана телефонными мошенниками даже российских селебрити. Так, недавно много шумихи наделала история Ларисы Долиной, которая из-за преступных махинаций лишилась своей многомиллионной недвижимости. На огромную сумму злоумышленники смогли обмануть и бывшего политика Ирину Хакамаду. Избежать финансовых потерь чудом удалось Николаю Баскову, который оказался крайне бдительным и решил проверить, откуда поступил звонок.
Последняя актуальная статистика на 2024 год показывает, что каждый день на телефоны россиян поступает не менее 15 миллионов звонков от мошенников, которые пытаются выманить у своих потенциальных жертв доступ к личным данным и выкрасть хранящиеся на банковских счетах сбережения.
Махинации по выманиванию личных средств у жертв, которые используют телефонные мошенники, основаны на методах социальной инженерии: находя какие-либо слабости каждого конкретного человека, преступники получают доступ к нужной им информации.
За 2023 год обманутые граждане России отдали таким злоумышленникам 15,8 миллиарда рублей.
Специалисты по кибербезопасности, которые занимаются расследованием таких афер, рекомендуют обращать особое внимание на речь звонящего. Мошенник может представиться сотрудником банка, правоохранительных органов, таких как ФСБ или МВД, Центробанка, Социального фонда, поликлиники или даже представителем конкретного мобильного оператора. Если некто по ту сторону телефонного провода призывает перевести деньги на «безопасный счет», сообщить код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС, необходимо немедленно завершать такое общение.
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