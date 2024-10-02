Какие слова помогут вычислить телефонного мошенника?

Последняя актуальная статистика на 2024 год показывает, что каждый день на телефоны россиян поступает не менее 15 миллионов звонков от мошенников, которые пытаются выманить у своих потенциальных жертв доступ к личным данным и выкрасть хранящиеся на банковских счетах сбережения.