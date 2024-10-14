Вытрезвителя рядом не было: тюменский врач спас женщину на борту самолета

Posted 14 октября, 09:06
Published 14 октября, 09:06
Modified 14 октября, 09:08
Updated 14 октября, 09:08
Тюменский врач с его супругой вылетали в турцию, однако ночью на борту самолета зазвучал клич о помощи. Члены экипажа звали врача, чтобы оказать помощь одной из пассажирок, которая находилась с состоянии паники.
«В этот раз молодую женщину в полете „откачал“ нашатырем», — рассказал Дмитрий Хомутинин.
Как оказалось, одна из пассажиров просто перебрала с алкоголем и во время перелета ее охватила паника. Нашатырь помог ей быстро очистить желудок, но, увы, прямо себе на колени. После этого женщина пришла в себя.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что экипажу рейса Советский — Рощино пришлось уйти на второй круг при посадки из-за птицы на взлетно-посадочной полосе.