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Posted 14 октября, 09:06

Published 14 октября, 09:06

Modified 14 октября, 09:08

Updated 14 октября, 09:08

Тюменский врач оказал помощь пассажирке на борту самолета.

Вытрезвителя рядом не было: тюменский врач спас женщину на борту самолета

14 октября 2024, 09:06
Фото: 1MI
Тюменский врач оказал помощь пассажирке на борту самолета.

Тюменский врач оказал помощь пассажирке на борту самолета

Тюменский кардиохирург Дмитрий Хомутинин уже не в первый раз оказывает медицинскую помощь на воздушном судне. Как только он услышал о помощи, озвученную экипажем, то сразу пришел на помощь пострадавшей. Однако ситуация оказалась необычной.

Тюменский врач с его супругой вылетали в турцию, однако ночью на борту самолета зазвучал клич о помощи. Члены экипажа звали врача, чтобы оказать помощь одной из пассажирок, которая находилась с состоянии паники.

«В этот раз молодую женщину в полете „откачал“ нашатырем», — рассказал Дмитрий Хомутинин.

Как оказалось, одна из пассажиров просто перебрала с алкоголем и во время перелета ее охватила паника. Нашатырь помог ей быстро очистить желудок, но, увы, прямо себе на колени. После этого женщина пришла в себя.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что экипажу рейса Советский — Рощино пришлось уйти на второй круг при посадки из-за птицы на взлетно-посадочной полосе.

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