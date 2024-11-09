Ми-ми-мишки раздора: на кондитеров Тюмени начали подавать в суд за торты и пряники

В минувшем году в Тюмени было рассмотрено в судах несколько аналогичных дел. Правообладатели судились с одной из городских кондитерских за использование изображения Кота Матроскина Чебурашки, Лунтика на тортах. За каждого персонажа кондитерам пришлось выплатить студии анимационного кино по 10 тысяч рублей, пишет 72.RU.