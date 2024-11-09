Ми-ми-мишки раздора: на кондитеров Тюмени начали подавать в суд за торты и пряники

Posted 9 ноября, 11:45
Published 9 ноября, 11:45
Modified 9 ноября, 11:53
Updated 9 ноября, 11:53
Не так давно компания «Ноль Плюс Медиа», правообладатель объектов интеллектуальной собственности известных мультфильмов, в том числе изображений персонажей произведения «Ми-ми-мишки», отсудила у тюменки круглую сумму за использование «Ми-ми-мишек» на пряниках.
Общество требовало с кондитера по 15 тысяч рублей за каждый пряник. Суд немного смягчил наказание и вынес решение взыскать по 10 тысяч рублей за каждое изделие. Из-за колоссальных убытков тюменке пришлось закрыть свой кондитерский магазин.
В минувшем году в Тюмени было рассмотрено в судах несколько аналогичных дел. Правообладатели судились с одной из городских кондитерских за использование изображения Кота Матроскина Чебурашки, Лунтика на тортах. За каждого персонажа кондитерам пришлось выплатить студии анимационного кино по 10 тысяч рублей, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает поваров, кондитеров и пекарей. С начала года спрос на представителей данных профессий увеличился почти на 15%. При этом на одну вакансию приходится лишь одно резюме.