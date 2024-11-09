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Posted 9 ноября, 11:45

Published 9 ноября, 11:45

Modified 9 ноября, 11:53

Updated 9 ноября, 11:53

На кондитеров Тюмени начали подавать в суд за торты с мультяшками

Ми-ми-мишки раздора: на кондитеров Тюмени начали подавать в суд за торты и пряники

9 ноября 2024, 11:45
Фото: 1MI.

На кондитеров Тюмени начали подавать в суд за торты с мультяшками

Сюжет
Суд
Иски в адрес пекарей направляют крупные анимационные студии за использование изображения героев мультипликационных фильмов на пряниках и тортах.

Не так давно компания «Ноль Плюс Медиа», правообладатель объектов интеллектуальной собственности известных мультфильмов, в том числе изображений персонажей произведения «Ми-ми-мишки», отсудила у тюменки круглую сумму за использование «Ми-ми-мишек» на пряниках.

Общество требовало с кондитера по 15 тысяч рублей за каждый пряник. Суд немного смягчил наказание и вынес решение взыскать по 10 тысяч рублей за каждое изделие. Из-за колоссальных убытков тюменке пришлось закрыть свой кондитерский магазин.

В минувшем году в Тюмени было рассмотрено в судах несколько аналогичных дел. Правообладатели судились с одной из городских кондитерских за использование изображения Кота Матроскина Чебурашки, Лунтика на тортах. За каждого персонажа кондитерам пришлось выплатить студии анимационного кино по 10 тысяч рублей, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает поваров, кондитеров и пекарей. С начала года спрос на представителей данных профессий увеличился почти на 15%. При этом на одну вакансию приходится лишь одно резюме.

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