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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

1 800 тюменцев отправятся в армию этой весной

Весенний призыв-2024: сколько тюменцев отправят в армию?

1 апреля 2024, 06:27
Фото: 1MI

1 800 тюменцев отправятся в армию этой весной

Этой весной на военную службу в армию призовут 1 тысячу 800 жителей Тюменской области. 20 тюменцев традиционно отправятся служить в Президентский полк. Первая отправка призывников запланирована на 15 апреля.
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Служба

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, срочники будут проходить службу в военных частях, расположенных на территории всей страны. Участие в специальной военной операции они принимать не будут.

Всего на призывные комиссии в муниципалитетах юга региона в рамках весенней призывной кампании будут вызваны около 10 тысяч граждан.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля 2024 года. В целом по России будут призваны 150 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

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