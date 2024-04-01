Весенний призыв-2024: сколько тюменцев отправят в армию?

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, срочники будут проходить службу в военных частях, расположенных на территории всей страны. Участие в специальной военной операции они принимать не будут.
Всего на призывные комиссии в муниципалитетах юга региона в рамках весенней призывной кампании будут вызваны около 10 тысяч граждан.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля 2024 года. В целом по России будут призваны 150 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет.