Весенний призыв-2024: сколько тюменцев отправят в армию?

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля 2024 года. В целом по России будут призваны 150 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет.