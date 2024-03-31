Президент Путин подписал указ о весеннем призыве. Нововведения 2024 года

В 2024 году весенняя призывная кампания будет проходить с учетом нового закона о повышении призывного возраста. Теперь срочную службу должны походить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Изменения не коснутся тех граждан, которым исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, а также тех, у кого имеются освобождения или отсрочки от воинской службы.