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Президент Путин подписал указ о весеннем призыве

Президент Путин подписал указ о весеннем призыве. Нововведения 2024 года

31 марта 2024, 06:43
Фото: 1MI

Президент Путин подписал указ о весеннем призыве

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих призыву, в возрасте 150 тысяч человек», — отмечено в указе.

Правительству России, органам исполнительной власти субъектов РФ, призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

В 2024 году весенняя призывная кампания будет проходить с учетом нового закона о повышении призывного возраста. Теперь срочную службу должны походить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Изменения не коснутся тех граждан, которым исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, а также тех, у кого имеются освобождения или отсрочки от воинской службы.

Кроме того, увеличены в разы размеры штрафов для уклонистов — за неявку в военкомат призывнику придется заплатить в казну государства от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (ранее размер штрафа составлял 500-3 тысячи рублей).

Весенний призыв-2024: кандидатов больше, штрафы строже
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Если призывник покинул регион регистрации во время кампании, не уведомив военкомат, ему выпишут штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. За неявку на «медкомиссию» придется заплатить от 15 тысяч до 25 тысяч рублей.

Продолжительность срока срочной службы осталась прежней — 12 месяцев.

Ранее «Наш Город» писал, что в рамках осенней призывной кампании ряды российской армии пополнили более 1500 жителей региона. Тюменцы отправились служить во все виды и роды войск Вооруженных Сил страны. 15 тюменцев традиционно службу проходят в Президентом полку.

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