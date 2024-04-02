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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В Тюмени специалистам без опыта работы готовы платить 200 тысяч рублей в месяц

Тюменцев без опыта работы приглашают в автомастерские. Обещают платить до 200 тысяч

2 апреля 2024, 05:08
Фото: 1MI

В Тюмени специалистам без опыта работы готовы платить 200 тысяч рублей в месяц

В Тюменской области специалистам без опыта работы работодатели предлагают заработную плату до 200 тысяч рублей в месяц. Такой заработок обещают сотрудникам пилорамы, менеджерам, автомеханикам.

По данным аналитиков «Авито Работа», за последний год число вакансий для сотрудников без опыта возросло почти на 40%.

«Работодатели берут на работу новичков без опыта и на месте организуют для них обучение. Таким образом, бизнес получает специалистов с компетенциями, которые отвечают задачам конкретного производства. В феврале на сайте сервиса число вакансий по сравнению с тем же месяцем 2023 года в Тюменской области возросло на 39%», — сообщила Ура.Ру представитель сервиса «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые профессии этой весны. В список вошли военные, электромонтеры, бурильщики, машинисты, начальники участков и врачи-стоматологи.

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