Тюменцев без опыта работы приглашают в автомастерские. Обещают платить до 200 тысяч

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
По данным аналитиков «Авито Работа», за последний год число вакансий для сотрудников без опыта возросло почти на 40%.
«Работодатели берут на работу новичков без опыта и на месте организуют для них обучение. Таким образом, бизнес получает специалистов с компетенциями, которые отвечают задачам конкретного производства. В феврале на сайте сервиса число вакансий по сравнению с тем же месяцем 2023 года в Тюменской области возросло на 39%», — сообщила Ура.Ру представитель сервиса «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые профессии этой весны. В список вошли военные, электромонтеры, бурильщики, машинисты, начальники участков и врачи-стоматологи.