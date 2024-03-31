Кто в Тюмени зарабатывает больше 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В перечень вошли военные, машинисты, электромонтеры, врачи, начальники участков, бурильщики. Военнослужащим по контракту обещают ежемесячный заработок в размере 204-226 тысяч рублей. Требование — годность к военной службе, наличие среднего образования.
Машинистам буровой установки готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется опыт работы не менее 3 лет, наличие действующего удостоверения. Должностные обязанности: бурение инженерно-геологических скважин, ремонт и обслуживание техники, в том числе в полевых условиях. Такой же заработок обещают машинисту автокрана, в обязанности которого будет входить управление краном для подъёма и перемещения грузов.
Электромонтерам обещают заработную плату в размере 185 тысяч рублей. От кандидатов требуют наличие среднего профессионального (электротехнического) образования, стаж работы не менее 1 года, умение читать все виды электрических схем, знание устройства и принципа работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов.
Врачу-стоматологу ортопеду обещают заработок от 200 до 300 тысяч рублей, начальникам участков — до 125 тысяч рублей, начальникам службы в промышленности — 106 тысяч рублей, бурильщикам — от 200 до 240 тысяч рублей.
Всего на сегодняшний день в Тюменской области открыты 18,6 тысяч вакансий, большая часть из них, 2,6 тысячи, — в строительной отрасли. Численность зарегистрированных безработных составляет 2,3 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области работодатели стали чаще брать на работу специалистов без опыта. В 2023 году было открыто 48,8 таких вакансий, что на 60% больше, чем в 2022 году.