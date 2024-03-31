Кто в Тюмени зарабатывает больше 200 тысяч рублей

Машинистам буровой установки готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется опыт работы не менее 3 лет, наличие действующего удостоверения. Должностные обязанности: бурение инженерно-геологических скважин, ремонт и обслуживание техники, в том числе в полевых условиях. Такой же заработок обещают машинисту автокрана, в обязанности которого будет входить управление краном для подъёма и перемещения грузов.