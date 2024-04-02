Стоят в очереди по 3 суток: в миграционном центре Тюмени собрались сотни иностранцев

* Трудовой патент — документ, который необходимо оформить иностранному гражданину для осуществления легальной трудовой деятельности на территории России. Его выдают гражданам стран, с которыми у России безвизовый режим. Без патента работодатель не может заключить трудовой договор с работником, а за нарушение правил может получить штраф. Гражданам Армении, Казахстана и Киргизии для работы в России патент не нужен, как эти страны входят в Евразийский экономический союз). Также не требуется патент иностранным IT-специалистом, которые работают в аккредитованных IT-компаниях.