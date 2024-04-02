Стоят в очереди по 3 суток: в миграционном центре Тюмени собрались сотни иностранцев

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В паспортно-визовой службе работают около двух десятков окон — у иностранцев принимают документы, снимают отпечатки пальцев и проводят экзамены на знание истории и русского языка.
По словам посетителей, это еще не самый пик — бывало и такое, что в визовую службу приходило по 500 человек.
«Сегодня еще не много, вчера 500 человек было. Сейчас еще больше будет, начинается строительный сезон. Зимой многие домой уезжают. Вряд ли после теракта меньше людей будет ехать, тут работа есть, всё спокойно», — рассказал 72.RU один из мигрантов.
Самая большая очередь — на получение патента на работу. Для него нужно не только собрать необходимые пакет документов, но и еще сдать экзамен по русскому языку, истории, праву, пройти медкомиссию и дактилоскопию, заплатить пошлину в размере 25 тысяч рублей.
Иностранцы отмечают, что самое тяжелое в получении патента — стояние в очереди, порой в ней приходится проводить по трое суток, ночевать рядом со зданием — прямо в машинах. Кроме того, в день выдается ограниченное число талонов на прием документов на патент*.
Большая часть посетителей паспортно-визовой службы — граждане Таджикистана. Тюмень пользуется популярностью у мигрантов — местные жители относятся к иностранцам лояльно. Даже после теракта агрессии какой-либо на себе от тюменцев не увидели. Участились лишь случаи проверок силовиками документов у иностранцев.
Людей больше волнует ослабление рубля: из-за падения курса их заработки в России снижаются и приезжать к нам становится не так уж и выгодно.
«Да, рубль меньше стал. Последние года два примерно на 30%. Раньше хорошо было, можно было заработать за лето много, сейчас не знаю, посмотрим», — рассуждает мужчина по имени Баха.
Руководитель филиала ФГУП «ПВС» МВД России по Тюменской области Андрей Чавыкин уверен, что ждать снижения потока трудовых мигрантов в регионе не следует — их количество останется на уровне 2022 года или даже увеличится на 20%. Спрос на мигрантов будет расти вследствие роста объемов строительства в регионе.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным инсайдеров Ура. Ру, из Тюменской области стали массово уезжать мигранты из-за сокращения объемов работы для них вследствие падения спроса на их услуги.
* Трудовой патент — документ, который необходимо оформить иностранному гражданину для осуществления легальной трудовой деятельности на территории России. Его выдают гражданам стран, с которыми у России безвизовый режим. Без патента работодатель не может заключить трудовой договор с работником, а за нарушение правил может получить штраф. Гражданам Армении, Казахстана и Киргизии для работы в России патент не нужен, как эти страны входят в Евразийский экономический союз). Также не требуется патент иностранным IT-специалистом, которые работают в аккредитованных IT-компаниях.