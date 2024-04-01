В зоне СВО погиб 30-летний мобилизованный тюменец

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:05
В память о погибшем бойце на минувшей неделе в школе №4, где учился Виталий, открыли Парту Героя. Об этом сообщили в Фонде «Защитники Отечества» в Тюменской области.
Виталий Иванов родился и вырос в поселке Голышманово. Занимался спортом, принимал участие в районных соревнованиях и показывал высокие результаты. После школы молодой челочек отправился на службу в Ракетные войска.
В СВО участие принимал с октября 2023 года — был призван в рамках частичной мобилизации.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Ишимском районе прошли похороны и церемония прощания с Дмитрием Легаловым. Он был награжден посмертно Орденом Мужества.