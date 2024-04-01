nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

В спецоперации погиб 30-летний тюменец

В зоне СВО погиб 30-летний мобилизованный тюменец

1 апреля 2024, 05:03
Фото: 1MI

В спецоперации погиб 30-летний тюменец

В зоне специальной военной операции на Украине погиб 30-летний житель Голышмановского района Виталий Иванов. Смертельное ранение он получил в ноябре 2023 года при выполнении боевого задания.
Фото: Защитники Отечества | Тюменская область

В память о погибшем бойце на минувшей неделе в школе №4, где учился Виталий, открыли Парту Героя. Об этом сообщили в Фонде «Защитники Отечества» в Тюменской области.

Виталий Иванов родился и вырос в поселке Голышманово. Занимался спортом, принимал участие в районных соревнованиях и показывал высокие результаты. После школы молодой челочек отправился на службу в Ракетные войска.

В СВО участие принимал с октября 2023 года — был призван в рамках частичной мобилизации.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Ишимском районе прошли похороны и церемония прощания с Дмитрием Легаловым. Он был награжден посмертно Орденом Мужества.

Читайте также:
Овощи, рыба и сливочное масло подорожали в Тюменской областиСтихийный мемориал, посвященный сбитому насмерть школьнику, появился в ТюмениОборудование для федеральной сети «Магнит» будет поставлять тюменский завод
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
«Не принимали и не примут»: мигрант рассказал о сложностях отношений с тюменцами
29 марта, 06:43
Тест: насколько хорошо вы помните легендарные советские фильмы?
29 марта, 07:25
«Все в угоду ресторану»: тюменец пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского
29 марта, 09:11
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
28 марта, 05:24
«Все прячутся дома»: из Москвы, Петербурга и Тюмени массово выдворяют мигрантов
29 марта, 10:15
Весенний призыв-2024: кандидатов больше, штрафы строже
6 марта, 16:44
"