Стихийный мемориал, посвященный сбитому насмерть школьнику, появился в Тюмени

Напомним, трагедия на Энергостроителей, 9, произошла 28 марта. Водитель BMW, сбивший школьника на пешеходном переходе, пояснил, что не заметил ребенка. По предварительным данным, мальчик пересекал дорогу на велосипеде вместе с другом, который двигался на самокате. В момент происшествия последний находился на тротуаре.