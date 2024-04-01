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Updated Сегодня, 04:24

Стихийный мемориал, посвященный сбитому школьнику, появился в Тюмени

Стихийный мемориал, посвященный сбитому насмерть школьнику, появился в Тюмени

1 апреля 2024, 04:22
Фото: ЧП Тюмень

Стихийный мемориал, посвященный сбитому школьнику, появился в Тюмени

Стихийный мемориал организовали жители Тюмени по улице Энергостроителей. Здесь был сбит на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летний велосипедист. Ребенок погиб.
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Дети
«Стихийный мемориал появился на Энергостроителей в Тюмени, где в минувший четверг автомобиль на высокой скорости сбил 9-летнего мальчика на велосипеде», — сообщили очевидцы.

По словам тюменцев, неравнодушные несут к месту памяти цветы и мягкие игрушки.

Напомним, трагедия на Энергостроителей, 9, произошла 28 марта. Водитель BMW, сбивший школьника на пешеходном переходе, пояснил, что не заметил ребенка. По предварительным данным, мальчик пересекал дорогу на велосипеде вместе с другом, который двигался на самокате. В момент происшествия последний находился на тротуаре.

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