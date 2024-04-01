Оборудование для федеральной сети «Магнит» будет поставлять тюменский завод

ООО «Завод пищевого оборудования „Ялуторовский“ работает с 2012 года. Основным видом деятельности является производство мебели для офисов и предприятий торговли. В 2022 году выручка предприятия составила 4,7 миллиона рублей, убыток 479 тысяч рублей. В 2021 году — компания получила выручку в размере 4,2 миллиона и прибыль 9,1 миллиона рублей.