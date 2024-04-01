nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Тюменский завод поставит оборудование для федеральной сети «Магнит»

Оборудование для федеральной сети «Магнит» будет поставлять тюменский завод

1 апреля 2024, 03:55
Фото: 1MI

Тюменский завод поставит оборудование для федеральной сети «Магнит»

Завод «Ялуторовский» одержал победу в тендере федеральной сети «Магнит» стоимостю около 40 миллионов рублей на поставку оборудования.

Тюменское предприятие предоставит сети магазинов стеллажи, столы, моечные ванны из нержавеющей стали. География поставок — от Ростова-на-Дону и Таганрога до Стерлитамака и Челябинска. Контракт заключен сроком на один год, пишет РБК Тюмень.

ООО «Завод пищевого оборудования „Ялуторовский“ работает с 2012 года. Основным видом деятельности является производство мебели для офисов и предприятий торговли. В 2022 году выручка предприятия составила 4,7 миллиона рублей, убыток 479 тысяч рублей. В 2021 году — компания получила выручку в размере 4,2 миллиона и прибыль 9,1 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ищут подрядную организацию, которая займется ремонтом корпуса Областной клинической больницы №2 по улице Мельникайте 75/8. Стоимость закупки составляет более 500 миллионов рублей.

Читайте также:
В первый день апреля на Тюмень обрушатся ливниПривезли с травмами: подробности нападения мужчины с ножницами на больницу в ИшимеТюменец лишился более 5 миллионов рублей, инвестировав их мошеннику
#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тендеры#Завод
«Не принимали и не примут»: мигрант рассказал о сложностях отношений с тюменцами
29 марта, 06:43
Тест: насколько хорошо вы помните легендарные советские фильмы?
29 марта, 07:25
«Все в угоду ресторану»: тюменец пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского
29 марта, 09:11
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
28 марта, 05:24
«Все прячутся дома»: из Москвы, Петербурга и Тюмени массово выдворяют мигрантов
29 марта, 10:15
Весенний призыв-2024: кандидатов больше, штрафы строже
6 марта, 16:44
"