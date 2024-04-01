Оборудование для федеральной сети «Магнит» будет поставлять тюменский завод

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
Тюменское предприятие предоставит сети магазинов стеллажи, столы, моечные ванны из нержавеющей стали. География поставок — от Ростова-на-Дону и Таганрога до Стерлитамака и Челябинска. Контракт заключен сроком на один год, пишет РБК Тюмень.
ООО «Завод пищевого оборудования „Ялуторовский“ работает с 2012 года. Основным видом деятельности является производство мебели для офисов и предприятий торговли. В 2022 году выручка предприятия составила 4,7 миллиона рублей, убыток 479 тысяч рублей. В 2021 году — компания получила выручку в размере 4,2 миллиона и прибыль 9,1 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ищут подрядную организацию, которая займется ремонтом корпуса Областной клинической больницы №2 по улице Мельникайте 75/8. Стоимость закупки составляет более 500 миллионов рублей.