В Тюменской области простились со снайпером, служившим в зоне СВО

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Дмитрий Легалов служил в штурмовом взводе роты танкового полка мотострелковой дивизии. Контракт заключил в ноябре 2023 года. По некоторой информации, погиб военнослужащий при выполнении боевой задачи.
За проявленный героизм мужчину посмертно наградили орденом Мужества.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области простились с Георгием Ильиным. Тюменец был отправлен в зону боевых действий после мобилизации.