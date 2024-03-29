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В Тюменской области состоялось прощание со снайпером, служившим в зоне СВО

В Тюменской области простились со снайпером, служившим в зоне СВО

29 марта 2024, 16:10
Фото: 1MI

В Тюменской области состоялось прощание со снайпером, служившим в зоне СВО

В Тюменской области прошло прощание со снайпером Дмитрием Легаловым, который погиб в ходе специальной военной операции. Администрация Ишимского района сообщила об этом в своем telegram-канале.

Дмитрий Легалов служил в штурмовом взводе роты танкового полка мотострелковой дивизии. Контракт заключил в ноябре 2023 года. По некоторой информации, погиб военнослужащий при выполнении боевой задачи.

За проявленный героизм мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области простились с Георгием Ильиным. Тюменец был отправлен в зону боевых действий после мобилизации.

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