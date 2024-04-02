В Тюмени сегодня потеплеет до +10

На юге Тюменской области 2 апреля ожидается малооблачная погода без осадков, ветер до 5-10 м/с. Днем воздуха прогреется до +5…+10, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже -1…+4.

В Тюмени 2 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду в течение дня, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем +4…+8, в темное время суток температура воздуха составит +5…+4. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:03, закат в 19:18 продолжительность дня 13 часов 15 минут. В Тобольске 2 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 4 м/с. Утром и днем +1…+6, в темное время суток температура воздуха составит +3…+4. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:51, закат в 19:09 продолжительность дня 13 часов 18 минут. В Ялуторовске 2 апреля ожидается малооблачная погода, ветер до 5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -1…+6, в темное время суток ожидается до +2…+4. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:01 закат в 19:15 продолжительность дня 13 часов 14 минут. Не покупать технику и отменить отпуск: как на тюменцев повлияет ретроградный Меркурий Узнать подробнее В Заводоуковске 2 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -1…+7, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит +2…+4. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:00, закат в 19:14 продолжительность дня 13 часов 14 минут. В Ишиме 2 апреля ожидается малооблачная погода, ветер до 4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+6, в темное время суток температура воздуха составит+1… +2. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:49, закат в 19:01 продолжительность дня 13 часов 12 минут. Читайте также: Председателей тюменских СНТ просят сообщать о мигрантах в полицию В Тюмени нашли самый дорогой ролл в мире Не продали алкоголь ночью: мужчина избил хозяина магазина в Тюмени