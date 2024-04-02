В Тюмени сегодня потеплеет до +10

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:17
Updated Сегодня, 01:17
В Тюмени 2 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду в течение дня, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем +4…+8, в темное время суток температура воздуха составит +5…+4.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:03, закат в 19:18 продолжительность дня 13 часов 15 минут.
В Тобольске 2 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 4 м/с. Утром и днем +1…+6, в темное время суток температура воздуха составит +3…+4.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:51, закат в 19:09 продолжительность дня 13 часов 18 минут.
В Ялуторовске 2 апреля ожидается малооблачная погода, ветер до 5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -1…+6, в темное время суток ожидается до +2…+4.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:01 закат в 19:15 продолжительность дня 13 часов 14 минут.
В Заводоуковске 2 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -1…+7, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит +2…+4.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:00, закат в 19:14 продолжительность дня 13 часов 14 минут.
В Ишиме 2 апреля ожидается малооблачная погода, ветер до 4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+6, в темное время суток температура воздуха составит+1… +2.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:49, закат в 19:01 продолжительность дня 13 часов 12 минут.