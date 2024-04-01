Председателей тюменских СНТ просят сообщать о мигрантах в полицию

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Председатели Тюменских садовых товариществ начали получать просьбы о доносе на мигрантов. Присылает документ городская администрация. Об этом сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени».
В документе всех глав СНТ просят обойти территорию и тщательно осмотреть свое товарищество на предмет иностранных и подозрительных граждан. Если у председателя сложится впечатление, что эти граждане нарушают миграционное законодательство — он должен сразу сообщить об этом в полицию.
Издание 72.ru связалось с председателями по этому поводу: их мнение о таких просьбах отрицательное. По словам глав садовых товариществ, заниматься таким должна миграционная служба.