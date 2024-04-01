Председателей тюменских СНТ просят сообщать о мигрантах в полицию

В документе всех глав СНТ просят обойти территорию и тщательно осмотреть свое товарищество на предмет иностранных и подозрительных граждан. Если у председателя сложится впечатление, что эти граждане нарушают миграционное законодательство — он должен сразу сообщить об этом в полицию.