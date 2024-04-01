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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Председателей тюменских СНТ просят доносить на мигрантов

Председателей тюменских СНТ просят сообщать о мигрантах в полицию

1 апреля 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney

Председателей тюменских СНТ просят доносить на мигрантов

Соответствующие документы уже получили несколько садовых товариществ.

Председатели Тюменских садовых товариществ начали получать просьбы о доносе на мигрантов. Присылает документ городская администрация. Об этом сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени».

В документе всех глав СНТ просят обойти территорию и тщательно осмотреть свое товарищество на предмет иностранных и подозрительных граждан. Если у председателя сложится впечатление, что эти граждане нарушают миграционное законодательство — он должен сразу сообщить об этом в полицию.

Издание 72.ru связалось с председателями по этому поводу: их мнение о таких просьбах отрицательное. По словам глав садовых товариществ, заниматься таким должна миграционная служба.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Александр Смирнов
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