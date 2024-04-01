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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Тюмени нашли ролл за 1 миллион рублей

В Тюмени нашли самый дорогой ролл в мире

1 апреля 2024, 12:23
Фото: 1MI

В Тюмени нашли ролл за 1 миллион рублей

Он имеет говорящее название «Золотой»

В Тюмени в меню одного из ресторанов по доставке суши пользователи обнаружили самый дорогой ролл за 1 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени».

В состав блюда входит 24 карата золота, два вида икры — черная и алмас, филе лосося, рис и нори.

Согласно описанию на сайте ресторана, с таким роллом «каждая женщина сможет почувствовать себя женой арабского шейха».

Пока «золотые» роллы продаются в одном экземпляре, заказывать их можно только поштучно.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Роскошь#Суши#Александр Смирнов
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