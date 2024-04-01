В Тюмени нашли самый дорогой ролл в мире

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В Тюмени в меню одного из ресторанов по доставке суши пользователи обнаружили самый дорогой ролл за 1 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени».
В состав блюда входит 24 карата золота, два вида икры — черная и алмас, филе лосося, рис и нори.
Согласно описанию на сайте ресторана, с таким роллом «каждая женщина сможет почувствовать себя женой арабского шейха».
Пока «золотые» роллы продаются в одном экземпляре, заказывать их можно только поштучно.