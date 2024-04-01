Не продали алкоголь ночью: мужчина избил хозяина магазина в Тюмени

Он объяснил, что той ночью был пьян и пошел в круглосуточный магазин за добавкой, но алкоголь ему не продали. Потерпевший — владелец магазина, попросил его покинуть помещение, чего тот делать не захотел. Предприниматель вывел мужчину на улицу, где между ними завязалась драка, в результате которой он получил несколько ударов по лицу.