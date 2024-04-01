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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

За отказ продать алкоголь мужчина сломал нос хозяину магазина в Тюмени

Не продали алкоголь ночью: мужчина избил хозяина магазина в Тюмени

1 апреля 2024, 09:36
Фото: 1MI

За отказ продать алкоголь мужчина сломал нос хозяину магазина в Тюмени

Пьяный тюменец пришел в круглосуточный магазин посреди ночи. Покинуть помещение он не соглашался ни под каким предлогом.

Сообщение в отдел полиции поступило из медучреждения, куда обратился мужчина с переломом костей носа. Подозреваемого в нанесении травмы стражи порядка вычислили быстро — им оказался 59-летний тюменец.

Он объяснил, что той ночью был пьян и пошел в круглосуточный магазин за добавкой, но алкоголь ему не продали. Потерпевший — владелец магазина, попросил его покинуть помещение, чего тот делать не захотел. Предприниматель вывел мужчину на улицу, где между ними завязалась драка, в результате которой он получил несколько ударов по лицу.

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В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. За это ему грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяный пассажир порезал таксиста ножом и угнал его машину. Мужчину спасли владельцы частного дома, к которым он прибежал спрятаться.

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