Не продали алкоголь ночью: мужчина избил хозяина магазина в Тюмени

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Сообщение в отдел полиции поступило из медучреждения, куда обратился мужчина с переломом костей носа. Подозреваемого в нанесении травмы стражи порядка вычислили быстро — им оказался 59-летний тюменец.
Он объяснил, что той ночью был пьян и пошел в круглосуточный магазин за добавкой, но алкоголь ему не продали. Потерпевший — владелец магазина, попросил его покинуть помещение, чего тот делать не захотел. Предприниматель вывел мужчину на улицу, где между ними завязалась драка, в результате которой он получил несколько ударов по лицу.
В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. За это ему грозит до трех лет тюрьмы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяный пассажир порезал таксиста ножом и угнал его машину. Мужчину спасли владельцы частного дома, к которым он прибежал спрятаться.