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После теракта в «Крокусе» мигранты массово уезжают из Тюменской области

После теракта в Подмосковье мигранты начали массово уезжать из Тюмени

1 апреля 2024, 08:54
Фото: 1MI

После теракта в «Крокусе» мигранты массово уезжают из Тюменской области

В Тюменской области зафиксирован отток мигрантов — иностранцы начали массово уезжать из региона после произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По словам инсайдеров, причиной тому стало резкое сокращение спроса на услуги мигрантов.
«Некоторые ингстранцы буквально лишились работы в Тюменской области. Спрос на их услуги упал в строительной сфере и сфере обслуживания. Поэтому иностранные специалисты начали покидать регион», — сообщил Ура. Ру источник.

По его словам, сами мигранты объясняют, что на Родину возвращаются по причине отсутствия перспектив пребывания на территории России.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе таджикская диаспора в Тюмени разместила призыв к терпимости из-за возможного негатива со стороны горожан после теракта в Подмосковье. Представитель таджикского культурного центра посоветовал своим землякам проявлять спокойствие и не реагировать на проявления агрессии.

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