После теракта в Подмосковье мигранты начали массово уезжать из Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе таджикская диаспора в Тюмени разместила призыв к терпимости из-за возможного негатива со стороны горожан после теракта в Подмосковье. Представитель таджикского культурного центра посоветовал своим землякам проявлять спокойствие и не реагировать на проявления агрессии.