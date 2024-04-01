После теракта в Подмосковье мигранты начали массово уезжать из Тюмени

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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«Некоторые ингстранцы буквально лишились работы в Тюменской области. Спрос на их услуги упал в строительной сфере и сфере обслуживания. Поэтому иностранные специалисты начали покидать регион», — сообщил Ура. Ру источник.
По его словам, сами мигранты объясняют, что на Родину возвращаются по причине отсутствия перспектив пребывания на территории России.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе таджикская диаспора в Тюмени разместила призыв к терпимости из-за возможного негатива со стороны горожан после теракта в Подмосковье. Представитель таджикского культурного центра посоветовал своим землякам проявлять спокойствие и не реагировать на проявления агрессии.