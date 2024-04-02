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Updated Сегодня, 08:20

В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

В зоне СВО погиб водитель Тюменской авиабазы

2 апреля 2024, 08:18
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

В зоне специальной военной операции на Украине погиб 46-летний водитель Упоровского филиала Тюменской авиабазы Александр Смагин. Смертельное ранение он получил 23 января 2024 года при выполнении боевого задания.

Как сообщили в региональном департаменте лесного комплекса, участие в спецоперации Александр принимал с августа 2023 года в качестве добровольца — заключил контракт с Вооруженными Силами РФ.

«За время работы в Упоровском филиале Тюменской авиабазы Александр Павлович зарекомендовал себя трудолюбивым работником, внимательным, дружелюбным и искренним человеком. Выражаем соболезнования родным и близким Александра Павловича», — отметили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в Аромашевском районе накануне прошли церемония прощания и похороны в Алексеем Баклановым. До СВО Алексей работал учителем.

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