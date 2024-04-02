В зоне СВО погиб водитель Тюменской авиабазы

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Как сообщили в региональном департаменте лесного комплекса, участие в спецоперации Александр принимал с августа 2023 года в качестве добровольца — заключил контракт с Вооруженными Силами РФ.
«За время работы в Упоровском филиале Тюменской авиабазы Александр Павлович зарекомендовал себя трудолюбивым работником, внимательным, дружелюбным и искренним человеком. Выражаем соболезнования родным и близким Александра Павловича», — отметили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Аромашевском районе накануне прошли церемония прощания и похороны в Алексеем Баклановым. До СВО Алексей работал учителем.