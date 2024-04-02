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Updated Сегодня, 07:23

ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую в Тюменской области

Силовики накрыли подпольную мастерскую по переделке оружия в Тюменской области

2 апреля 2024, 07:21
Фото: 1MI

ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую в Тюменской области

Незаконную деятельность мастерской по изготовлению оружия пресекли сотрудники РУФСБ по Тюменской области.
Сюжет
Оружие

По данным следствия, тюменец приобретал боеприпасы и части огнестрельного оружия и хранил в гаражном боксе. Собственными силами он изготавливал оружие — вносил в его конструкцию изменения, а после продавал товар. Все обнаруженные в ходе обыска боеприпасы конфисковали.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на мужчину, который организовал оружейную мастерскую возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ФСБ раскрыла преступную схему, участники которой за деньги помогали мигрантам незаконно получать ВНЖ, гражданство и патенты на работу. Незаконные документы были оформлены сотням иностранцев.

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