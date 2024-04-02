Силовики накрыли подпольную мастерскую по переделке оружия в Тюменской области

По данным следствия, тюменец приобретал боеприпасы и части огнестрельного оружия и хранил в гаражном боксе. Собственными силами он изготавливал оружие — вносил в его конструкцию изменения, а после продавал товар. Все обнаруженные в ходе обыска боеприпасы конфисковали.