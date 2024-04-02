Дроны ВСУ атаковали предприятия Татарстана. Тюменская область под угрозой?

И добавляет, что губернаторы Уральских регионов пока ещё не сталкивались с «беспилотной» угрозой, но быть готовым к этим вызовам региональным администрациям необходимо. Чтобы дроны не атаковали российские заводы и нефтебазы, необходимо устанавливать систему распознавания беспилотников. Правда, это требует серьезных денежных вложений.