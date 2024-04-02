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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Тюменскую область могут атаковать беспилотники ВСУ?

Дроны ВСУ атаковали предприятия Татарстана. Тюменская область под угрозой?

2 апреля 2024, 06:25
Фото: 1MI

Тюменскую область могут атаковать беспилотники ВСУ?

Беспилотные летательные аппараты впервые атаковали 2 апреля около 6 часов утра предприятия на территории Татарстана — в Елабуге и Нижнекамске. Об этом сообщил в своем тг-канале главы Татарстана Рустам Минниханов.
Видео: Baza

По его словам, серьезных разрушений нет, технологический процесс работы предприятий не нарушен.

«В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — сообщил Рустам Минниханов.

По информации ОЭЗ «Алабуга», в результате удара по общежитию пострадали шесть человек. В настоящее время все службы на территории Татарстана переведены в режим повышенной готовности.

«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», — отметил глава Республики Татарстан.
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Долетят до Тюмени украинские дроны?

Расстояние от границы Украины до Татарстана составляет 1200 километров. От границы Украины до границы Тюменской области немногим более 2 тысяч километров. Политолог Илья Ананьев считает, что география украинских нападений в перспективе может расшириться.

В середине марта атаке беспилотных летательных аппаратов подверглась Самарская область — она стала тогда 29-м регионом России, в котором происходили беспилотные ЧС с начала СВО. Сегодня список пополнил Татарстан.

«Вектор атак БПЛА медленно мигрирует к уральским территориям, добавляя новые регионы атак на карте России. Для атак ВСУ выбирают стратегические объекты и предприятия — на территории Урала, в том числе Тюменской области, расположены предприятия металлургического комплекса, нефтепереработки, что заводит их в „зону риска“», — отмечает Ананьев.

И добавляет, что губернаторы Уральских регионов пока ещё не сталкивались с «беспилотной» угрозой, но быть готовым к этим вызовам региональным администрациям необходимо. Чтобы дроны не атаковали российские заводы и нефтебазы, необходимо устанавливать систему распознавания беспилотников. Правда, это требует серьезных денежных вложений.

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Куда бежать в случае атаки?

Еще в начале 2032 года глава администрации Тюмени Руслан Кухарук подписал постановление «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

«Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории города Тюмени, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению», — было указано в документе.

Также отмечалось, что в мирное время убежища предполагается использовать в интересах экономики. Одновременно с этим они должны находиться в постоянной готовности к использованию по прямому назначению.

Заметим, что в Тюмени в свободном доступе карты расположения бомбоубежищ и укрытий нет. По информации МЧС, получить сведения о ближайшем укрытии можно в местных учебно-консультационных пунктах по ГО.

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