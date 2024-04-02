Дроны ВСУ атаковали предприятия Татарстана. Тюменская область под угрозой?

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По его словам, серьезных разрушений нет, технологический процесс работы предприятий не нарушен.
«В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — сообщил Рустам Минниханов.
По информации ОЭЗ «Алабуга», в результате удара по общежитию пострадали шесть человек. В настоящее время все службы на территории Татарстана переведены в режим повышенной готовности.
«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», — отметил глава Республики Татарстан.
Расстояние от границы Украины до Татарстана составляет 1200 километров. От границы Украины до границы Тюменской области немногим более 2 тысяч километров. Политолог Илья Ананьев считает, что география украинских нападений в перспективе может расшириться.
В середине марта атаке беспилотных летательных аппаратов подверглась Самарская область — она стала тогда 29-м регионом России, в котором происходили беспилотные ЧС с начала СВО. Сегодня список пополнил Татарстан.
«Вектор атак БПЛА медленно мигрирует к уральским территориям, добавляя новые регионы атак на карте России. Для атак ВСУ выбирают стратегические объекты и предприятия — на территории Урала, в том числе Тюменской области, расположены предприятия металлургического комплекса, нефтепереработки, что заводит их в „зону риска“», — отмечает Ананьев.
И добавляет, что губернаторы Уральских регионов пока ещё не сталкивались с «беспилотной» угрозой, но быть готовым к этим вызовам региональным администрациям необходимо. Чтобы дроны не атаковали российские заводы и нефтебазы, необходимо устанавливать систему распознавания беспилотников. Правда, это требует серьезных денежных вложений.
Еще в начале 2032 года глава администрации Тюмени Руслан Кухарук подписал постановление «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».
«Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории города Тюмени, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению», — было указано в документе.
Также отмечалось, что в мирное время убежища предполагается использовать в интересах экономики. Одновременно с этим они должны находиться в постоянной готовности к использованию по прямому назначению.
Заметим, что в Тюмени в свободном доступе карты расположения бомбоубежищ и укрытий нет. По информации МЧС, получить сведения о ближайшем укрытии можно в местных учебно-консультационных пунктах по ГО.