Стали известны сроки строительства подземного бомбоубежища в Тюмени

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
Стали известны сроки строительства подземного бомбоубежища в аэропорту Рощино. Гендиректор АО «Аэропорт Рощино» Игорь Лужбин сообщил РБК Тюмень, что работы начнутся после завершения реконструкции аэровокзального комплекса — примерно в 2027 году.
Он отметил, что предполагаемая площадь объекта и объем финансирования будут определены после выполнения проектных работ. На данный момент ведется поиск подрядчика.
На разработку проекта выделили 22 миллиона рублей. В требованиях указано, что сооружение будет отдельно стоящим, подземным, с автостоянкой, двумя входами и встроенной дизельной электростанцией.
Ранее «Наш город» сообщал, что власти Тюмени продают здание в центре города за рубль. Оно было построено в 1918 году и признано памятником архитектуры регионального значения.