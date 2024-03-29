nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Стало известно, когда построят подземное бомбоубежище в Тюмени

Стали известны сроки строительства подземного бомбоубежища в Тюмени

29 марта 2024, 04:50
Фото: 1MI

Стало известно, когда построят подземное бомбоубежище в Тюмени

Сооружение на 300 человек будет располагаться в аэропорту Рощино. На данный момент идет поиск подрядчика для разработки проектной документации.

Стали известны сроки строительства подземного бомбоубежища в аэропорту Рощино. Гендиректор АО «Аэропорт Рощино» Игорь Лужбин сообщил РБК Тюмень, что работы начнутся после завершения реконструкции аэровокзального комплекса — примерно в 2027 году.

Он отметил, что предполагаемая площадь объекта и объем финансирования будут определены после выполнения проектных работ. На данный момент ведется поиск подрядчика.

Нужны резиновые сапоги: тюменские улицы утопают в грязи. Фото
Узнать подробнее

На разработку проекта выделили 22 миллиона рублей. В требованиях указано, что сооружение будет отдельно стоящим, подземным, с автостоянкой, двумя входами и встроенной дизельной электростанцией.

Ранее «Наш город» сообщал, что власти Тюмени продают здание в центре города за рубль. Оно было построено в 1918 году и признано памятником архитектуры регионального значения.

Читайте также:
Детским лагерям в Тюменской области угрожают лесные пожарыВ Тюмени планируют запустить четыре новых автобусных маршрутаТюменский мэр назвал имена земляков, погибших во время СВО
#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Аэропорты#Бомбоубежище#Любовь Селезнева
Нужны резиновые сапоги: тюменские улицы утопают в грязи. Фото
Вчера, 05:51
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
Вчера, 05:24
«Хотел заработать на дом детям»: в зоне спецоперации пропал тюменский доброволец
Вчера, 04:19
Оправдают? Учителя из Омутинки, обвиняемого в педофилии, выпустили на свободу
Вчера, 07:23
Мор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре
27 марта, 06:59
Гололед, снегопад и дожди: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение
Вчера, 08:28
"