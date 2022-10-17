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Где ближайшее бомбоубежище в Тюмени?

17 октября 06:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Где ближайшее бомбоубежище в Тюмени?
Как найти бомбоубежище в Тюмени, сколько в городе защитных сооружений, существует ли карта бомбоубежищ и как понять, что пришло время переходить в них, — разбираемся вместе.

Какие бывают бомбоубежища?

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации за номером 1309, в случае чрезвычайных ситуаций бомбоубежища будут открыты для специалистов, занятых на предприятиях двух типов:

  • ядерные;
  • оборонные.

Обычные горожане в случае реальной опасности смогут укрыться в других защитных сооружениях, расположенных в подвалах домов. В марте 2022 года во все управляющие компании Тюмени были отправлены специальные инструкции по укрытию в подвальных помещениях.

Согласно постановлению, под убежищем следует понимать бункер специального назначения, укрывающий гражданское население от последствий ядерного и химического удара. Отмечается, что в бомбоубежища радиозащитного типа при чрезвычайной ситуации получат доступ специалисты так называемых первой и второй линии ГО, а также больные, не имеющие возможности самостоятельно передвигаться. Бомбоубежища обычного типа будут доступны специалистам предприятий, расположенных вне границ зараженных территорий.

Граждане Тюмени в случае опасности должны будут спуститься в защитные сооружения ГО, в подземные сооружения, то есть в подвалы.

Какие бывают бомбоубежища?
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Убежище от ядерного удара

Практически каждое второе бомбоубежище в российских городах было построено в советский период. В те годы защитные сооружения конструировались с целью укрытия гражданского населения от последствий применения ОМП — оружия массового поражения, в том числе ядерного.

В настоящее время бомбоубежища ГО условно делятся на две категории:

  • укрытия обычного типа — они обеспечивают защиту от осколочного и фугасного действия оружия;
  • бомбоубежища, укрывающие от ОМП.

Специалисты отмечают, что функции бомбоубежища в теории может выполнять даже подземная парковка для автомобилей.

В Тюмени, как и в других городах, защитные сооружения, бомбоубежища и бункеры находятся в ведении не только МЧС, но и местных департаментов по делам ГО, ЧС и ПБ. Типовых требований к бомбоубежищам нет, и к настоящему моменту они не разработаны. Исключение — технические требования, в соответствии с которыми под защитные сооружения могут быть переоборудованы уже упоминавшиеся подвалы жилых домов и других зданий.

Убежище от ядерного удара
Фото: piqsels.com

Что обязательно должно иметь каждое убежище?

Планировка бомбоубежища, равно как и его структура, во многом зависят от нескольких факторов:

  • показатели вместимости помещения;
  • тип его использования в разных обстоятельствах.

Обязательные элементы планировки убежища — специальные отсеки, в которых могут разместиться укрываемые. Согласно установленным нормам, в каждом убежище должны быть предусмотрены следующие места:

  • для лежания — из расчета на 20% людей, укрывающихся в сооружении;
  • для сидения — из расчета на 80% укрываемых.

Между местами для сидения должны быть предусмотрены проходы, ширина которых, в соответствии с нормами, должна составлять от 0,85 м.

Планировка убежища должна включать следующие помещения:

  • камера фильтровентиляционного типа;
  • комната для установки ДЭС;
  • санузел;
  • тамбур и предтамбур.

Если речь идет о большом бомбоубежище, рассчитанном на внушительное количество укрываемых, в нем должна быть организована кладовка для хранения продуктов питания и медкомната. Отдельные помещения могут быть выделены для установки мусорной тары и баков с питьевой водой.

Что обязательно должно иметь каждое убежище?
Фото: pxhere.com

Какие помещения могут быть приспособлены под бомбоубежище?

Под бомбоубежища для укрытия людей от светового, радиоактивного излучения и ударных волн могут использоваться любые сооружения из железобетона. Они должны быть расположены в заглублении зданий высотой от двух этажей. В обычных условиях такие помещения используются в бытовых целях, в качестве складов, гаражей.

Функции бомбоубежищ в разных городах России могут выполнять автомобильные тоннели, подземные переходы, парковки, а также станции метро и вестибюли. Что касается защитных сооружений, выполняющих функции укрытий противорадиационного типа, то это могут быть помещения наземного или подвального типа, различные шахты, подполы, специально возведенные железобетонные, бетонные или деревянные укрытия.

Какие помещения могут быть приспособлены под бомбоубежище?
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Карта бомбоубежищ в Тюмени

В Тюмени в открытом доступе нет карт расположения бомбоубежищ, однако в Сети можно найти неофициальные схемы — на них можно ориентироваться при наступлении чрезвычайной ситуации.

В региональных МЧС подчеркивают, что каждый россиянин может получить информацию о ближайшем убежище или об укрытии, обратившись в местный учебно-консультационный пункт по ГО.

Карта бомбоубежищ в Тюмени
Фото: bomb-shelters.ru

Когда пора в убежище?

В городах России, в том числе в Тюмени, функционирует система оповещения граждан о наступлении опасности и информирования населения о том, каким образом себя вести в чрезвычайных ситуациях. Используются специальные сигналы, оповещающие о начале эвакуации — в основном они транслируются по радио, ТВ, громкоговорителям.

Сначала включается заводской гудок или сирена, после чего граждане должны оперативно включить радиоприемник или телевизор, посредством которых будет передана важная информация и инструктаж. Сигналы могут поступать и посредством громкоговорителей МЧС, в некоторых городах сотрудники правоохранительных органов осуществляют обход домов.

Когда пора в убежище?
Фото: piqsels.com

Где найти ключи от подвала или бункера?

Узнав о необходимости эвакуации, граждане должны, следуя инструкциям, спуститься в бункер или в подвал. Ключи от таких сооружений, как правило, хранятся у руководителей ТСЖ, если речь идет о многоквартирных домах, в диспетчерских, у мастеров участка. В некоторых домах их держат у себя ответственные за такое хранение лица. В какой квартире они проживают, можно уточнить у старшего по подъезду.

На информационных стендах в подъездах многоквартирных домов должны быть указаны данные того, кто отвечает за хранение ключей от бункеров и подвалов.

Где найти ключи от подвала или бункера?
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Тревожный чемоданчик — что взять с собой?

В бомбоубежище рекомендуется взять с собой так называемый тревожный чемоданчик — комплект вещей первой необходимости, которые позволят выжить в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

В такой комплект в МЧС советуют включать следующее:

  • фонарик и набор запасных батареек к нему;
  • компактный радиоприемник;
  • нож универсального типа с разными инструментами;
  • зажигалка или спички охотничьего типа;
  • запас еды, рассчитанный на 1-2 суток, — предпочтение стоит отдавать высококалорийным продуктам;
  • копии или оригиналы документов, сумма наличных денег.

С вниманием следует подойти к комплектованию аптечки для тревожного чемоданчика. Что желательно положить в нее:

  • пластыри и бинты;
  • клей типа БФ, который можно использовать вместо зеленки или йода;
  • противовоспалительные и обезболивающие средства;
  • антигистаминные препараты.

Сам тревожный чемоданчик вовсе не обязательно должен быть именно чемоданом — для хранения и транспортировки вещей первой необходимости можно использовать сумку, рюкзак. Предпочтительный объем — 30 литров. В него, помимо лекарств и предметов первой необходимости, можно положить гигиенические принадлежности, комплект одежды.

Тревожный чемоданчик — что взять с собой?
Фото: piqsels.com

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