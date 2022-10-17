В Тюмени, как и в других городах, защитные сооружения, бомбоубежища и бункеры находятся в ведении не только МЧС, но и местных департаментов по делам ГО, ЧС и ПБ. Типовых требований к бомбоубежищам нет, и к настоящему моменту они не разработаны. Исключение — технические требования, в соответствии с которыми под защитные сооружения могут быть переоборудованы уже упоминавшиеся подвалы жилых домов и других зданий.