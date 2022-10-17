В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации за номером 1309, в случае чрезвычайных ситуаций бомбоубежища будут открыты для специалистов, занятых на предприятиях двух типов:
Обычные горожане в случае реальной опасности смогут укрыться в других защитных сооружениях, расположенных в подвалах домов. В марте 2022 года во все управляющие компании Тюмени были отправлены специальные инструкции по укрытию в подвальных помещениях.
Согласно постановлению, под убежищем следует понимать бункер специального назначения, укрывающий гражданское население от последствий ядерного и химического удара. Отмечается, что в бомбоубежища радиозащитного типа при чрезвычайной ситуации получат доступ специалисты так называемых первой и второй линии ГО, а также больные, не имеющие возможности самостоятельно передвигаться. Бомбоубежища обычного типа будут доступны специалистам предприятий, расположенных вне границ зараженных территорий.
Граждане Тюмени в случае опасности должны будут спуститься в защитные сооружения ГО, в подземные сооружения, то есть в подвалы.
Практически каждое второе бомбоубежище в российских городах было построено в советский период. В те годы защитные сооружения конструировались с целью укрытия гражданского населения от последствий применения ОМП — оружия массового поражения, в том числе ядерного.
В настоящее время бомбоубежища ГО условно делятся на две категории:
Специалисты отмечают, что функции бомбоубежища в теории может выполнять даже подземная парковка для автомобилей.
В Тюмени, как и в других городах, защитные сооружения, бомбоубежища и бункеры находятся в ведении не только МЧС, но и местных департаментов по делам ГО, ЧС и ПБ. Типовых требований к бомбоубежищам нет, и к настоящему моменту они не разработаны. Исключение — технические требования, в соответствии с которыми под защитные сооружения могут быть переоборудованы уже упоминавшиеся подвалы жилых домов и других зданий.
Планировка бомбоубежища, равно как и его структура, во многом зависят от нескольких факторов:
Обязательные элементы планировки убежища — специальные отсеки, в которых могут разместиться укрываемые. Согласно установленным нормам, в каждом убежище должны быть предусмотрены следующие места:
Между местами для сидения должны быть предусмотрены проходы, ширина которых, в соответствии с нормами, должна составлять от 0,85 м.
Планировка убежища должна включать следующие помещения:
Если речь идет о большом бомбоубежище, рассчитанном на внушительное количество укрываемых, в нем должна быть организована кладовка для хранения продуктов питания и медкомната. Отдельные помещения могут быть выделены для установки мусорной тары и баков с питьевой водой.
Под бомбоубежища для укрытия людей от светового, радиоактивного излучения и ударных волн могут использоваться любые сооружения из железобетона. Они должны быть расположены в заглублении зданий высотой от двух этажей. В обычных условиях такие помещения используются в бытовых целях, в качестве складов, гаражей.
Функции бомбоубежищ в разных городах России могут выполнять автомобильные тоннели, подземные переходы, парковки, а также станции метро и вестибюли. Что касается защитных сооружений, выполняющих функции укрытий противорадиационного типа, то это могут быть помещения наземного или подвального типа, различные шахты, подполы, специально возведенные железобетонные, бетонные или деревянные укрытия.
В Тюмени в открытом доступе нет карт расположения бомбоубежищ, однако в Сети можно найти неофициальные схемы — на них можно ориентироваться при наступлении чрезвычайной ситуации.
В региональных МЧС подчеркивают, что каждый россиянин может получить информацию о ближайшем убежище или об укрытии, обратившись в местный учебно-консультационный пункт по ГО.
В городах России, в том числе в Тюмени, функционирует система оповещения граждан о наступлении опасности и информирования населения о том, каким образом себя вести в чрезвычайных ситуациях. Используются специальные сигналы, оповещающие о начале эвакуации — в основном они транслируются по радио, ТВ, громкоговорителям.
Сначала включается заводской гудок или сирена, после чего граждане должны оперативно включить радиоприемник или телевизор, посредством которых будет передана важная информация и инструктаж. Сигналы могут поступать и посредством громкоговорителей МЧС, в некоторых городах сотрудники правоохранительных органов осуществляют обход домов.
Узнав о необходимости эвакуации, граждане должны, следуя инструкциям, спуститься в бункер или в подвал. Ключи от таких сооружений, как правило, хранятся у руководителей ТСЖ, если речь идет о многоквартирных домах, в диспетчерских, у мастеров участка. В некоторых домах их держат у себя ответственные за такое хранение лица. В какой квартире они проживают, можно уточнить у старшего по подъезду.
На информационных стендах в подъездах многоквартирных домов должны быть указаны данные того, кто отвечает за хранение ключей от бункеров и подвалов.
В бомбоубежище рекомендуется взять с собой так называемый тревожный чемоданчик — комплект вещей первой необходимости, которые позволят выжить в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
В такой комплект в МЧС советуют включать следующее:
С вниманием следует подойти к комплектованию аптечки для тревожного чемоданчика. Что желательно положить в нее:
Сам тревожный чемоданчик вовсе не обязательно должен быть именно чемоданом — для хранения и транспортировки вещей первой необходимости можно использовать сумку, рюкзак. Предпочтительный объем — 30 литров. В него, помимо лекарств и предметов первой необходимости, можно положить гигиенические принадлежности, комплект одежды.