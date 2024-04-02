Три бесплатных пляжа появятся в этом году под Тюменью

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
По словам первого заместителя главы муниципалитета Артема Чертова, список пляжей сформирован не окончательно — решение примут после приведения территория для отдыха в порядок.
«В целях оценки пригодности использования мест запланировано проведение оценки качества воды и почвы на объектах предполагаемых мест оборудования пляжей на предмет соответствия действующим санитарным нормам», — сообщил Чертов РБК Тюмень.
Согласно санитарные правила и нормы СанПиН, в водоемах должны отсутствовать водовороты, а их глубина должна быть не менее полутора метров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 года городские власти планируют оборудовать 50 бесплатных пляжей. Об этом заявлял глава тюменского управления МЧС Артур Хачатрян.