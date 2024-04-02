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Updated Сегодня, 07:08

В Тюменском районе появятся три бесплатных пляжа

Три бесплатных пляжа появятся в этом году под Тюменью

2 апреля 2024, 07:05
Фото: 1MI

В Тюменском районе появятся три бесплатных пляжа

Места для летнего отдыха определили в администрации Тюменского района. Пляжи планируют организовать в поселке Винзили на озере Тюлькинское, на озере Старица в районе деревни Тураева и в деревне Большие Акияры у пруда Ямангелка.

По словам первого заместителя главы муниципалитета Артема Чертова, список пляжей сформирован не окончательно — решение примут после приведения территория для отдыха в порядок.

«В целях оценки пригодности использования мест запланировано проведение оценки качества воды и почвы на объектах предполагаемых мест оборудования пляжей на предмет соответствия действующим санитарным нормам», — сообщил Чертов РБК Тюмень.

Согласно санитарные правила и нормы СанПиН, в водоемах должны отсутствовать водовороты, а их глубина должна быть не менее полутора метров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 года городские власти планируют оборудовать 50 бесплатных пляжей. Об этом заявлял глава тюменского управления МЧС Артур Хачатрян.

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