Три бесплатных пляжа появятся в этом году под Тюменью

В Тюменском районе появятся три бесплатных пляжа

Места для летнего отдыха определили в администрации Тюменского района. Пляжи планируют организовать в поселке Винзили на озере Тюлькинское, на озере Старица в районе деревни Тураева и в деревне Большие Акияры у пруда Ямангелка.