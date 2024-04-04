nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

В Тюмени за год дачная сотка подорожала на 78 тысяч рублей

Цены на дачные участки выросли на 21,5% в Тюмени

4 апреля 2024, 04:16
Фото: 1MI

В Тюмени за год дачная сотка подорожала на 78 тысяч рублей

В Тюмени за год дачи выросли в цене более чем на 78 тысяч рублей или 21,5%. В среднем дачные участки сегодня продают за 442,2 тысячи рублей за сотку. Об этом сообщила АН «СОВА» Елена Шадрина.

Эксперты отмечаю, что в течение этого года стоимость загородной недвижимости может увеличиться еще на 5-7%.

По ее словам, традиционно в период с апреля по июнь стоимость дачных участков возрастает. На этот же период приходится наибольший уровень спроса. В настоящее время отмечено увеличение данного показателя до 11,4% от общего числа обращений.

Специалист Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева отмечает, что одним из факторов роста спроса на данные участки, который наблюдается на протяжении последних лет, стало приобретение загородной недвижимости в том числе в качестве инвестиций в период высокой инфляции. Еще одна причина — развитие транспортной доступности дачных товариществ, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года стоимость загородных домов увеличилась почти на 1,5 миллиона рублей — в декабре декабря коттеджи в среднем стоили 8,8 миллиона рублей, в марте уже 10,2 миллиона.

Читайте также:
Боец СВО пожаловался на мэра КухарукаНовый деловой центр построят в центре ТюмениСтоимость похоронных услуг в Тюмени выросла на треть
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Покупательский спрос#Тюменская область#Новости тюмени#Дача#Цены#Дачные автобусы#Дачные участки#Спрос
Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Вчера, 06:00
«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда
Вчера, 12:56
«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
2 апреля, 09:50
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
2 апреля, 06:50
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
1 апреля, 06:43
Пользователи Авито теперь будут видеть значение своей репутации по стобалльной шкале
Вчера, 13:38
"