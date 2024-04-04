Цены на дачные участки выросли на 21,5% в Тюмени

В Тюмени за год дачная сотка подорожала на 78 тысяч рублей

В Тюмени за год дачи выросли в цене более чем на 78 тысяч рублей или 21,5%. В среднем дачные участки сегодня продают за 442,2 тысячи рублей за сотку. Об этом сообщила АН «СОВА» Елена Шадрина.