Цены на дачные участки выросли на 21,5% в Тюмени

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Эксперты отмечаю, что в течение этого года стоимость загородной недвижимости может увеличиться еще на 5-7%.
По ее словам, традиционно в период с апреля по июнь стоимость дачных участков возрастает. На этот же период приходится наибольший уровень спроса. В настоящее время отмечено увеличение данного показателя до 11,4% от общего числа обращений.
Специалист Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева отмечает, что одним из факторов роста спроса на данные участки, который наблюдается на протяжении последних лет, стало приобретение загородной недвижимости в том числе в качестве инвестиций в период высокой инфляции. Еще одна причина — развитие транспортной доступности дачных товариществ, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года стоимость загородных домов увеличилась почти на 1,5 миллиона рублей — в декабре декабря коттеджи в среднем стоили 8,8 миллиона рублей, в марте уже 10,2 миллиона.