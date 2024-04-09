Тюменскую область накроют ливни и туман

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 9 апреля синоптики обещают дождь, ливни в течение дня, ветер до 3 м/с. Утром +1…+4, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +6. В темное время суток температура воздуха составит 0…+3.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:44, закат в 19:34 продолжительность дня 13 часов 50 минут.
В Тобольске 9 апреля синоптики обещают дождь со снегом, ветер до 2,7 м/с. Утром 0…+2 днем до +3. В темное время суток температура воздуха составит -2…0.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:31, закат в 19:25 продолжительность дня 13 часов 54 минуты.
В Ялуторовске 8 апреля ожидается дождь, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+3, днем потеплеет до +5…+4. В темное время суток ожидается до 0…+3.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:42 закат в 19:29 продолжительность дня 13 часов 47 минут.
В Заводоуковске 8 апреля ожидается дождь, ливни, ветер до 2,5 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+3, днем воздух прогреется до +5. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +1…+3.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:42, закат в 19:28 продолжительность дня 13 часов 46 минут.
В Ишиме 8 апреля ожидается дождь, ливни, ветер до 3,7 м/с. В утренние часы термометры покажут +2…+5. В темное время суток температура воздуха составит +2… +1.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:31, закат в 19:16 продолжительность дня 13 часов 45 минут.