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Тюменскую область накроют ливни и туман

Тюменскую область накроют ливни и туман

9 апреля 2024, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области во вторник, 9 апреля, ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя, местами туман, гололедица. Днем термометры покажут +4…+9, в ночные часы +1…-4, местами до -10.

В Тюмени 9 апреля синоптики обещают дождь, ливни в течение дня, ветер до 3 м/с. Утром +1…+4, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +6. В темное время суток температура воздуха составит 0…+3.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:44, закат в 19:34 продолжительность дня 13 часов 50 минут.

В Тобольске 9 апреля синоптики обещают дождь со снегом, ветер до 2,7 м/с. Утром 0…+2 днем до +3. В темное время суток температура воздуха составит -2…0.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:31, закат в 19:25 продолжительность дня 13 часов 54 минуты.

В Ялуторовске 8 апреля ожидается дождь, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+3, днем потеплеет до +5…+4. В темное время суток ожидается до 0…+3.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:42 закат в 19:29 продолжительность дня 13 часов 47 минут.

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В Заводоуковске 8 апреля ожидается дождь, ливни, ветер до 2,5 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+3, днем воздух прогреется до +5. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +1…+3.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:42, закат в 19:28 продолжительность дня 13 часов 46 минут.

В Ишиме 8 апреля ожидается дождь, ливни, ветер до 3,7 м/с. В утренние часы термометры покажут +2…+5. В темное время суток температура воздуха составит +2… +1.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:31, закат в 19:16 продолжительность дня 13 часов 45 минут.

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