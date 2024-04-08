Вода близко: что значит режим ЧС для обычных тюменцев?

Сам по себе режим ЧС не говорит о наличии препятствий для продолжения трудовой деятельности, однако могут быть установлены нерабочие дни с сохранением за работниками зарплат. Также работника может ждать режим простоя с выплатой не менее 2/3 оклада, привлечение к сверхурочной работе или полное прекращение трудового договора.