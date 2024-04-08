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Posted Вчера, 10:24

Published Вчера, 10:24

Modified Вчера, 13:34

Updated Вчера, 13:34

Тюменцам разъяснили их права и обязанности при введенном режиме ЧС

Вода близко: что значит режим ЧС для обычных тюменцев?

8 апреля 2024, 10:24
Фото: 1MI

Тюменцам разъяснили их права и обязанности при введенном режиме ЧС

Под знакомой всем аббревиатурой скрывается целый ряд тонкостей. Что полагается людям при введении режима ЧС и какие обязанности на них ложатся — в материале «Нашего города».

В МЧС России под режимом чрезвычайной ситуации подразумевается введение особого порядка функционирования РСЧС — единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Силы РСЧС проводят непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, анализируют обстановку, оповещают население и участвуют в эвакуации.

Обязательно ли эвакуироваться?

Согласно Федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», эвакуация проводится только в случае реальной угрозы здоровью и жизни граждан и не всегда является обязательной мерой. В случае с паводками в Тюменской области решение о проведении эвакуационных мероприятий будет приниматься комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС.

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В постановлении Правительства РФ №417 от 2 апреля 2020 года уточняется, что граждане обязаны эвакуироваться после получения соответствующей инструкции от должностных лиц или через СМИ. За невыполнение предписаний может быть выдано предупреждение или наложен штраф — от 1 до 30 тысяч рублей.

Нужно ли ходить на работу, если введен режим ЧС?

Решением этого вопроса занимаются власти. При режиме ЧС они могут приостановить деятельность организаций, оказавшихся в зоне действия режима, если есть угроза безопасности работников и других граждан.

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Сам по себе режим ЧС не говорит о наличии препятствий для продолжения трудовой деятельности, однако могут быть установлены нерабочие дни с сохранением за работниками зарплат. Также работника может ждать режим простоя с выплатой не менее 2/3 оклада, привлечение к сверхурочной работе или полное прекращение трудового договора.

Нужно ли оплачивать ипотеку и кредиты при введенном режиме ЧС?

Режим ЧС не освобождает граждан от ответственности — ипотеку и кредиты нужно оплачивать. Однако в поправке к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» говорится, что гражданин может сослаться на ЧС как на форс-мажорное обстоятельство, чтобы реструктуризировать долг, но сумма будет зависеть от кредитной организации.

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Также пострадавшие от чрезвычайных ситуаций люди могут оформить кредитные каникулы. Для этого понадобятся документы, подтверждающие факты нахождения заемщика в трудной жизненной ситуации, его проживания в помещении, находящемся в зоне ЧС, а также утраты имущества. Для получения кредитных каникул нужно обратиться в кредитную организацию в течение 60 дней с установления вышеуказанных фактов.

Итог: права и обязанности человека при режиме ЧС

При режиме ЧС граждане имеют право на:

  • Возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу, в том числе на получение финансовой поддержки в связи с утратой имущества первой необходимости;
  • Медицинское обслуживание и компенсации за проживание и работу в зоне ЧС;
  • Получение информации о рисках и мерах обеспечения безопасности;
  • Участие в ликвидации ЧС;
  • Пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем, полученным при ликвидации ЧС.
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При режиме ЧС граждане обязаны:

  • Соблюдать меры безопасности и законы в области защиты населения от ЧС;
  • Изучить основные способы защиты;
  • При необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Ранее «Наш город» писал, что из-за паводка в Тюменской области хотят ввести режим ЧС. В регионе будет организован межведомственный оперативный штаб ликвидации ЧС.

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