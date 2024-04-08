Вода близко: что значит режим ЧС для обычных тюменцев?

Posted Вчера, 10:24
Published Вчера, 10:24
Modified Вчера, 13:34
Updated Вчера, 13:34
В МЧС России под режимом чрезвычайной ситуации подразумевается введение особого порядка функционирования РСЧС — единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Силы РСЧС проводят непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, анализируют обстановку, оповещают население и участвуют в эвакуации.
Согласно Федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», эвакуация проводится только в случае реальной угрозы здоровью и жизни граждан и не всегда является обязательной мерой. В случае с паводками в Тюменской области решение о проведении эвакуационных мероприятий будет приниматься комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС.
В постановлении Правительства РФ №417 от 2 апреля 2020 года уточняется, что граждане обязаны эвакуироваться после получения соответствующей инструкции от должностных лиц или через СМИ. За невыполнение предписаний может быть выдано предупреждение или наложен штраф — от 1 до 30 тысяч рублей.
Решением этого вопроса занимаются власти. При режиме ЧС они могут приостановить деятельность организаций, оказавшихся в зоне действия режима, если есть угроза безопасности работников и других граждан.
Сам по себе режим ЧС не говорит о наличии препятствий для продолжения трудовой деятельности, однако могут быть установлены нерабочие дни с сохранением за работниками зарплат. Также работника может ждать режим простоя с выплатой не менее 2/3 оклада, привлечение к сверхурочной работе или полное прекращение трудового договора.
Режим ЧС не освобождает граждан от ответственности — ипотеку и кредиты нужно оплачивать. Однако в поправке к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» говорится, что гражданин может сослаться на ЧС как на форс-мажорное обстоятельство, чтобы реструктуризировать долг, но сумма будет зависеть от кредитной организации.
Также пострадавшие от чрезвычайных ситуаций люди могут оформить кредитные каникулы. Для этого понадобятся документы, подтверждающие факты нахождения заемщика в трудной жизненной ситуации, его проживания в помещении, находящемся в зоне ЧС, а также утраты имущества. Для получения кредитных каникул нужно обратиться в кредитную организацию в течение 60 дней с установления вышеуказанных фактов.
При режиме ЧС граждане имеют право на:
При режиме ЧС граждане обязаны:
Ранее «Наш город» писал, что из-за паводка в Тюменской области хотят ввести режим ЧС. В регионе будет организован межведомственный оперативный штаб ликвидации ЧС.