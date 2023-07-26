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Тюменские власти рассказали, почему три судна перегородили Туру

26 июля 2023, 13:35
Фото: информационный центр правительства ТюмОбл / 1MI
Озадаченные тюменцы наблюдали эту картину еще на прошлой неделе.
Сюжет
Тура

На прошлой неделе озадаченные горожане заметили, что тюменскую Туру перегородили баржи. Однако, только сейчас стало известно, почему жители областной столицы наблюдали такое явление. Как рассказали в информационном центре правительства Тюменской области, такое мероприятие способствовало стабилизации уровня воды на водозаборе.

Как известно, за текущий год Тура сильно обмелела. Уровень воды в реке достиг критических отметок. Несмотря на это водоем все же является главным источником воды для технологических нужд ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также для поверхностного водозабора «Тюмень Водоканала».

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Специалисты смогли разработать план и обеспечить бесперебойную работу водозаборных сооружений. Поэтому на Туре решили выстроить судна, которые создали подпор и стабилизировали уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1.

— Компания «Тюмень Водоканал» закупила насосы и смонтировала дополнительные трубопроводы, чтобы обеспечить полноценный забор воды с большей глубины, — рассказали в инфоцентре правительства ТО.

Кроме того, отмечается, что эксперты обследовали глубоководную часть Метелевского водозабора и провел там очистку решеток оголовка. А в районе водозабора ТЭЦ-2 энергетики прочистили водоподводящий канал к береговой насосной станции и обеспечили подачу воды из глубоководной части реки в водоприемный ковш водозабора с помощью маломерного водометного катера. Подобные мероприятия дали ожидаемый эффект.

Напомним, что ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что движение судов на участке с 177,2 км по 175,1 км реки Туры (кроме судов, контролирующих состояние плавучих средств, создающих искусственный подпор) запрещено с 24 июля.

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#Анастасия Ильина#Тура#Набережная#Вода#Река Тура#Водоемы
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