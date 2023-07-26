Тюменские власти рассказали, почему три судна перегородили Туру

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
На прошлой неделе озадаченные горожане заметили, что тюменскую Туру перегородили баржи. Однако, только сейчас стало известно, почему жители областной столицы наблюдали такое явление. Как рассказали в информационном центре правительства Тюменской области, такое мероприятие способствовало стабилизации уровня воды на водозаборе.
Как известно, за текущий год Тура сильно обмелела. Уровень воды в реке достиг критических отметок. Несмотря на это водоем все же является главным источником воды для технологических нужд ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также для поверхностного водозабора «Тюмень Водоканала».
Специалисты смогли разработать план и обеспечить бесперебойную работу водозаборных сооружений. Поэтому на Туре решили выстроить судна, которые создали подпор и стабилизировали уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1.
— Компания «Тюмень Водоканал» закупила насосы и смонтировала дополнительные трубопроводы, чтобы обеспечить полноценный забор воды с большей глубины, — рассказали в инфоцентре правительства ТО.
Кроме того, отмечается, что эксперты обследовали глубоководную часть Метелевского водозабора и провел там очистку решеток оголовка. А в районе водозабора ТЭЦ-2 энергетики прочистили водоподводящий канал к береговой насосной станции и обеспечили подачу воды из глубоководной части реки в водоприемный ковш водозабора с помощью маломерного водометного катера. Подобные мероприятия дали ожидаемый эффект.
Напомним, что ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что движение судов на участке с 177,2 км по 175,1 км реки Туры (кроме судов, контролирующих состояние плавучих средств, создающих искусственный подпор) запрещено с 24 июля.