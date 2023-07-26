Тюменские власти рассказали, почему три судна перегородили Туру

Как известно, за текущий год Тура сильно обмелела. Уровень воды в реке достиг критических отметок. Несмотря на это водоем все же является главным источником воды для технологических нужд ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также для поверхностного водозабора «Тюмень Водоканала».