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Modified Сегодня, 07:50

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Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории.

Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории

3 апреля 2024, 06:00
Фото: nashgorod.ru
Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории.

Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории

Последнюю неделю эксперты в области гидрологии и экологии пристально наблюдали за состоянием Туры. По опыту прошлых лет река должна активно набирать объем, ведь даже в прошлом году, отличившимся засухой, уровень воды на начало апреля составлял +26 сантиметров. Сейчас же он едва достигает -58.
Сюжет
Тура

Фатальное падение

Несмотря на критическое обмеление реки в прошлом году, на фоне активных снежных осадков, некоторые эксперты ожидали, что с наступлением весны уровень воды в Туре стремительно полетит вверх. Ведь даже Гидрометцентр России сообщал о том, что снегозапасы в бассейнах Тобола и Саяно-Шушенского водохранилища составили 166% и 122% нормы, соответственно. А прогноз на весеннее половодье гласил, что оно может быть на 1,0-1,5 метра ниже нормы.

«С учетом того, что средний показатель весеннего половодья Туры — это примерно 560 сантиметров, то прогноз нам обещает подъем где-то до 400 сантиметров точно. Но в это как-то слабо верится», — делится сомнениями с корреспондентом «Нашего города» гидрограф Валерий Заруба.

Основанием для сомнения стал факт того, что на сегодняшний день уровень воды в Туре все еще держится на критически низкой отметке примерно в -58 сантиметров, тогда как в прошлом году 1 апреля уровень воды составлял +2 сантиметра, 2 апреля — +26 сантиметров, а третьего числа — +42 сантиметра. Вместе с тем средний исторический показатель на текущую дату составляет +31 сантиметр

Ранее специалист опасался, что река повторит сценарий прошлого года, сейчас, если оценивать график изменения уровня водности, начинает казаться, что ситуация обстоит намного хуже — этот год может стать самым маловодным за всю историю. Ведь нынешний показатель — новый антирекорд.

Максимальный и минимальный уровни воды в Туре и показатели 2023 и 2024 года.Максимальный и минимальный уровни воды в Туре и показатели 2023 и 2024 года.
Максимальный и минимальный уровни воды в Туре и показатели 2023 и 2024 года.Максимальный и минимальный уровни воды в Туре и показатели 2023 и 2024 года.
Максимальный и минимальный уровни воды в Туре и показатели 2023 и 2024 года. Максимальный и минимальный уровни воды в Туре и показатели 2023 и 2024 года.
Максимальный и минимальный уровни воды в Туре и показатели 2023 и 2024 года.
Фото: allrivers.info
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Валерий Заруба отмечает, что сейчас повторяется картина 2012 года, тогда река впервые за десятки лет оголила дно. Даже на середине реки были мели. А до этого подобная ситуация наблюдалась где-то в 1950-х.

«Значит мы можем говорить, что это нонсенс. Но хорошего в этом мало. Если в прошлом году мы видели дно у берегов реки, значит, в этом сможем увидеть острова и посередь Туры. Я уверен, что грядущую весну и лето мы очень надолго запомним, и это время станет для нас уроком», — говорит гидрограф.
Тура в 2023 году.Тура в 2023 году.
Тура в 2023 году.
Фото: nashgorod.ru

Эколог Никита Сергеев, хоть и согласен с тем, что рекордное обмеление реки в этом году было предсказуемым, питает надежду, что такое падение уровня воды — явление цикличное, а значит, к 2025 году все может наладиться.

«Грядущий год, безусловно, будет тяжелым. Но важно понимать, что природа циклична. И цикл жизни реки составляет как раз 12 лет. Видите? В 2012 было критическое обмеление, и сейчас — в 2024-м. Цикл жизни реки заключается в том, что сначала она набирает объем, и у нас случаются паводки, а потом все идет на снижение, и последний год оказывается маловодным. К тому же мы все видим, что у нас установилась засуха, а потому состояние реки усугубляется дополнительно. Но уже в следующем году она может разлиться так, что город подтопит», — рассказал «Нашему городу» эколог.

Однако, Сергеев говорит о том, что такой сценарий актуален лишь в том случае, если причина обмеления реки — природная. В противном случае законы природы уже работать не будут.

В чем причина обмеления и где вода?

Сейчас бытует три основных версии обмеления Туры. Одни эксперты считают, что всему виной сезон сухих лет и глобальное потепление. Другие убеждены в том, что река теряет воды из-за битвы за водный ресурс — Свердловскую область, Казахстан и Китай обвиняют в активном заборе воды из реки и строительстве дамб. Третья версия связана с активной застройкой берегов Туры, из-за чего питающие реку источники умирают, и она лишается естественного притока воды.

Метеоролог Лидия Кашина и доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин придерживаются первой версии, об этом они рассказали в разговоре с корреспондентом «Нашего города».

«На планете в целом отмечается негативная тенденция к повышению температуры. Этот тренд неизбежно ведет к засушливости, к снижению количества выпадающих осадков. И это сказывается на состоянии рек, особенно это проявляется на малых и средних реках. Хотя крупные тоже страдают, ведь они питаются за счет этих притоков», — объяснил «Нашему городу» Моторин.

Кашина же говорит о том, что температура океана неумолимо поднимается, что и вызывает глобальное потепление, а влияние такого природного фактора на реку нельзя недооценивать.

Некоторые эксперты убеждены, что причиной обмеления Туры стали засуха и глобальное потепление.Некоторые эксперты убеждены, что причиной обмеления Туры стали засуха и глобальное потепление.
Некоторые эксперты убеждены, что причиной обмеления Туры стали засуха и глобальное потепление.
Фото: 1MI
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Второй версии с перекрытием реки придерживаются эколог Ирина Гаврина и гидролог Сергей Демченко. «Нашему городу» они рассказали, что в границах Туры ведется борьба за ресурсы.

«В Свердловской области могли перекрыть сток Туры. Распространена версия с тем, что власти соседнего региона могли оставить минимальный санитарный попуск воды для того, чтобы самим не лишиться ресурса», — говорит эколог.

Однако Сергей Демченко смотрит дальше — в Казахстан и Китай.

«Казахстан оставляет только минимальные попуски с водохранилищ. Китай стал тоже активно извлекать иртышскую воду. Вдобавок в Китае сейчас построено 12 водохранилищ и канал, подающий воду к местам нефтедобычи, который также в больших объемах забирает воду», — говорит гидролог Демченко.
Второй версией обмеления Туры считают битву за водный ресурс.Второй версией обмеления Туры считают битву за водный ресурс.
Второй версией обмеления Туры считают битву за водный ресурс.
Фото: nashgorod.ru
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И третья версия — активная застройка берегов Туры. Ее поддерживают гидролог Андрей Расаев и казанский эко-активист Тимур Ескараев. Активист отмечает, что обмеление рек — это большая системная проблема, причиной которой являются стройки. Сейчас застройка бывших зеленых зон, где раньше журчали родники и питали собой и подземными водами реки, умирают. А вместе с тем водоносный уровень рек уменьшается.

«Главный фактор, из-за которого иссыхают водоемы — человеческий. Мы строим в нескольких метрах от реки, посмотрите, как этим хвастаются застройщики. Мы не чистим русло, не проводим углубительные работы. Мы только берем. Понимаете, природные явления настолько тяжелую ситуацию создают крайне редко», — сообщил «Нашему городу» Расаев.
Также причиной обмеления реки могут быть бесконечные стройки на ее берегах.Также причиной обмеления реки могут быть бесконечные стройки на ее берегах.
Также причиной обмеления реки могут быть бесконечные стройки на ее берегах.
Фото: nashgorod.ru
Какая версия обмеления Туры кажется вам более значимой?

Можно ли помочь реке?

Если в том, что стало главной причиной обмеления реки, эксперты расходятся, то все они едины в том, что на Туре давно пора провести углубительные работы и расчистить русло. К тому же периоды, когда река критически мелеет, отлично подходят для того, чтобы расчистить дно реки от грязи и мусора.

«При таком низком уровне воды в Туре было бы неплохо воспользоваться ситуацией и расчистить русло реки. При таких скоростях воды и низких течениях оно не промывается, вследствие чего происходит заиление ключей, через которые грунтовые воды попадают в реку. И хорошо бы было их прочистить. На низких течениях к ключам можно подойти на любой технике и избавиться не только от наилка, но и от мусора», — подчеркнул директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин в разговоре с «Нашим городом».

Однако, как предположил тюменский политолог Александр Безделов, местные власти надеются, что проблема имеет исключительно природный характер, и все само по себе придет в норму. Ведь до сих пор закупок на проведение соответствующих работ на Туре объявлено не было.

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