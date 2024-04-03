Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории

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Несмотря на критическое обмеление реки в прошлом году, на фоне активных снежных осадков, некоторые эксперты ожидали, что с наступлением весны уровень воды в Туре стремительно полетит вверх. Ведь даже Гидрометцентр России сообщал о том, что снегозапасы в бассейнах Тобола и Саяно-Шушенского водохранилища составили 166% и 122% нормы, соответственно. А прогноз на весеннее половодье гласил, что оно может быть на 1,0-1,5 метра ниже нормы.
«С учетом того, что средний показатель весеннего половодья Туры — это примерно 560 сантиметров, то прогноз нам обещает подъем где-то до 400 сантиметров точно. Но в это как-то слабо верится», — делится сомнениями с корреспондентом «Нашего города» гидрограф Валерий Заруба.
Основанием для сомнения стал факт того, что на сегодняшний день уровень воды в Туре все еще держится на критически низкой отметке примерно в -58 сантиметров, тогда как в прошлом году 1 апреля уровень воды составлял +2 сантиметра, 2 апреля — +26 сантиметров, а третьего числа — +42 сантиметра. Вместе с тем средний исторический показатель на текущую дату составляет +31 сантиметр
Ранее специалист опасался, что река повторит сценарий прошлого года, сейчас, если оценивать график изменения уровня водности, начинает казаться, что ситуация обстоит намного хуже — этот год может стать самым маловодным за всю историю. Ведь нынешний показатель — новый антирекорд.
Валерий Заруба отмечает, что сейчас повторяется картина 2012 года, тогда река впервые за десятки лет оголила дно. Даже на середине реки были мели. А до этого подобная ситуация наблюдалась где-то в 1950-х.
«Значит мы можем говорить, что это нонсенс. Но хорошего в этом мало. Если в прошлом году мы видели дно у берегов реки, значит, в этом сможем увидеть острова и посередь Туры. Я уверен, что грядущую весну и лето мы очень надолго запомним, и это время станет для нас уроком», — говорит гидрограф.
Эколог Никита Сергеев, хоть и согласен с тем, что рекордное обмеление реки в этом году было предсказуемым, питает надежду, что такое падение уровня воды — явление цикличное, а значит, к 2025 году все может наладиться.
«Грядущий год, безусловно, будет тяжелым. Но важно понимать, что природа циклична. И цикл жизни реки составляет как раз 12 лет. Видите? В 2012 было критическое обмеление, и сейчас — в 2024-м. Цикл жизни реки заключается в том, что сначала она набирает объем, и у нас случаются паводки, а потом все идет на снижение, и последний год оказывается маловодным. К тому же мы все видим, что у нас установилась засуха, а потому состояние реки усугубляется дополнительно. Но уже в следующем году она может разлиться так, что город подтопит», — рассказал «Нашему городу» эколог.
Однако, Сергеев говорит о том, что такой сценарий актуален лишь в том случае, если причина обмеления реки — природная. В противном случае законы природы уже работать не будут.
Сейчас бытует три основных версии обмеления Туры. Одни эксперты считают, что всему виной сезон сухих лет и глобальное потепление. Другие убеждены в том, что река теряет воды из-за битвы за водный ресурс — Свердловскую область, Казахстан и Китай обвиняют в активном заборе воды из реки и строительстве дамб. Третья версия связана с активной застройкой берегов Туры, из-за чего питающие реку источники умирают, и она лишается естественного притока воды.
Метеоролог Лидия Кашина и доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин придерживаются первой версии, об этом они рассказали в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
«На планете в целом отмечается негативная тенденция к повышению температуры. Этот тренд неизбежно ведет к засушливости, к снижению количества выпадающих осадков. И это сказывается на состоянии рек, особенно это проявляется на малых и средних реках. Хотя крупные тоже страдают, ведь они питаются за счет этих притоков», — объяснил «Нашему городу» Моторин.
Кашина же говорит о том, что температура океана неумолимо поднимается, что и вызывает глобальное потепление, а влияние такого природного фактора на реку нельзя недооценивать.
Второй версии с перекрытием реки придерживаются эколог Ирина Гаврина и гидролог Сергей Демченко. «Нашему городу» они рассказали, что в границах Туры ведется борьба за ресурсы.
«В Свердловской области могли перекрыть сток Туры. Распространена версия с тем, что власти соседнего региона могли оставить минимальный санитарный попуск воды для того, чтобы самим не лишиться ресурса», — говорит эколог.
Однако Сергей Демченко смотрит дальше — в Казахстан и Китай.
«Казахстан оставляет только минимальные попуски с водохранилищ. Китай стал тоже активно извлекать иртышскую воду. Вдобавок в Китае сейчас построено 12 водохранилищ и канал, подающий воду к местам нефтедобычи, который также в больших объемах забирает воду», — говорит гидролог Демченко.
И третья версия — активная застройка берегов Туры. Ее поддерживают гидролог Андрей Расаев и казанский эко-активист Тимур Ескараев. Активист отмечает, что обмеление рек — это большая системная проблема, причиной которой являются стройки. Сейчас застройка бывших зеленых зон, где раньше журчали родники и питали собой и подземными водами реки, умирают. А вместе с тем водоносный уровень рек уменьшается.
«Главный фактор, из-за которого иссыхают водоемы — человеческий. Мы строим в нескольких метрах от реки, посмотрите, как этим хвастаются застройщики. Мы не чистим русло, не проводим углубительные работы. Мы только берем. Понимаете, природные явления настолько тяжелую ситуацию создают крайне редко», — сообщил «Нашему городу» Расаев.
Если в том, что стало главной причиной обмеления реки, эксперты расходятся, то все они едины в том, что на Туре давно пора провести углубительные работы и расчистить русло. К тому же периоды, когда река критически мелеет, отлично подходят для того, чтобы расчистить дно реки от грязи и мусора.
«При таком низком уровне воды в Туре было бы неплохо воспользоваться ситуацией и расчистить русло реки. При таких скоростях воды и низких течениях оно не промывается, вследствие чего происходит заиление ключей, через которые грунтовые воды попадают в реку. И хорошо бы было их прочистить. На низких течениях к ключам можно подойти на любой технике и избавиться не только от наилка, но и от мусора», — подчеркнул директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин в разговоре с «Нашим городом».
Однако, как предположил тюменский политолог Александр Безделов, местные власти надеются, что проблема имеет исключительно природный характер, и все само по себе придет в норму. Ведь до сих пор закупок на проведение соответствующих работ на Туре объявлено не было.