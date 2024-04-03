Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории

Несмотря на критическое обмеление реки в прошлом году, на фоне активных снежных осадков, некоторые эксперты ожидали, что с наступлением весны уровень воды в Туре стремительно полетит вверх. Ведь даже Гидрометцентр России сообщал о том, что снегозапасы в бассейнах Тобола и Саяно-Шушенского водохранилища составили 166% и 122% нормы, соответственно. А прогноз на весеннее половодье гласил, что оно может быть на 1,0-1,5 метра ниже нормы.