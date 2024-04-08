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Posted Вчера, 12:23

Published Вчера, 12:23

Modified Вчера, 12:27

Updated Вчера, 12:27

Из-за паводка губернатор области Моор объявил режим ЧС в регионе

Из-за паводка губернатор области Моор объявил режим ЧС в регионе

8 апреля 2024, 12:23
Фото: 1MI

Из-за паводка губернатор области Моор объявил режим ЧС в регионе

Делается это заблаговременно, чтобы быть готовым ко всему. Пока что ситуация на реках спокойная, но за ними продолжают наблюдать.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о введении в регионе режима ЧС из-за паводка. Об этом сообщил информационный портал Тюменского правительства.

В своем обращении глава региона рассказал, что мера эта заблаговременная и пока что ситуация по рекам и подтоплениям стабильная.

«Специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Режим ЧС позволит нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках, а у оперативных служб больше полномочий, которые позволят им реагировать на чрезвычайные ситуации» — рассказал губернатор.

Напомним, что вопрос о введении режима ЧС из-за паводка уже обсуждался на прошлой неделе, теперь же, из-за подъема уровня реки в некоторых районах решение было принято окончательно.

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