Из-за паводка губернатор области Моор объявил режим ЧС в регионе

Posted Вчера, 12:23
Published Вчера, 12:23
Modified Вчера, 12:27
Updated Вчера, 12:27
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о введении в регионе режима ЧС из-за паводка. Об этом сообщил информационный портал Тюменского правительства.
В своем обращении глава региона рассказал, что мера эта заблаговременная и пока что ситуация по рекам и подтоплениям стабильная.
«Специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Режим ЧС позволит нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках, а у оперативных служб больше полномочий, которые позволят им реагировать на чрезвычайные ситуации» — рассказал губернатор.
Напомним, что вопрос о введении режима ЧС из-за паводка уже обсуждался на прошлой неделе, теперь же, из-за подъема уровня реки в некоторых районах решение было принято окончательно.