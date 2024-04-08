Из-за паводка губернатор области Моор объявил режим ЧС в регионе

В своем обращении глава региона рассказал, что мера эта заблаговременная и пока что ситуация по рекам и подтоплениям стабильная.



«Специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Режим ЧС позволит нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках, а у оперативных служб больше полномочий, которые позволят им реагировать на чрезвычайные ситуации» — рассказал губернатор.



Напомним, что вопрос о введении режима ЧС из-за паводка уже обсуждался на прошлой неделе, теперь же, из-за подъема уровня реки в некоторых районах решение было принято окончательно.