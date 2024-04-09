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В Тюменской области женщина зарезала своего сожителя из-за оскорблений

Отказалась налить водки: тюменка зарезала своего сожителя за оскорбления

9 апреля 2024, 05:46
Фото: 1MI

В Тюменской области женщина зарезала своего сожителя из-за оскорблений

Тюменка прожила с мужчиной более 20 лет. По ее словам, все это время они конфликтовали.

Жительница деревни Подъемка Тобольского района зарезала своего сожителя. Мужчина попросил налить водки, но она ответила отказом, на что тот начал ее оскорблять. Не совладав с эмоциями, женщина схватила нож со стола и ударила им мужчину в живот. От полученного ранения он скончался.

Женщина признала свою вину. В зале суда она пояснила, что проживала с потерпевшим с 2003 года и все это время они конфликтовали. По решению Тобольского районного суда 69-летняя женщина отправится в колонию общего режима на шесть лет.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени мужчина убил своего лучшего друга. Он приревновал жену к приятелю.

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