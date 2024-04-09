Отказалась налить водки: тюменка зарезала своего сожителя за оскорбления

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Жительница деревни Подъемка Тобольского района зарезала своего сожителя. Мужчина попросил налить водки, но она ответила отказом, на что тот начал ее оскорблять. Не совладав с эмоциями, женщина схватила нож со стола и ударила им мужчину в живот. От полученного ранения он скончался.
Женщина признала свою вину. В зале суда она пояснила, что проживала с потерпевшим с 2003 года и все это время они конфликтовали. По решению Тобольского районного суда 69-летняя женщина отправится в колонию общего режима на шесть лет.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени мужчина убил своего лучшего друга. Он приревновал жену к приятелю.