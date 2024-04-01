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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В Тюмени муж-ревнивец убил лучшего друга

В Тюмени ревнивый муж убил лучшего друга

1 апреля 2024, 12:37
Фото: 1MI

В Тюмени муж-ревнивец убил лучшего друга

Пострадавший скончался от ножевых ранений

В Тюмени 42-летний местный житель убил лучшего друга. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Тюмень Z». Пострадавший скончался в больнице от полученных ран.

Как выяснили следователи, перед случившимся погибший и обвиняемый вместе с супругой вместе выпивали, что привело к конфликту: задержанный приревновал жену к другу, начав скандал.

После словесной перепалки ревнивец схватил со стола нож и вонзил в спину потерпевшему. Спасти его врачам не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу.

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