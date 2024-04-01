В Тюмени ревнивый муж убил лучшего друга

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В Тюмени 42-летний местный житель убил лучшего друга. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Тюмень Z». Пострадавший скончался в больнице от полученных ран.
Как выяснили следователи, перед случившимся погибший и обвиняемый вместе с супругой вместе выпивали, что привело к конфликту: задержанный приревновал жену к другу, начав скандал.
После словесной перепалки ревнивец схватил со стола нож и вонзил в спину потерпевшему. Спасти его врачам не удалось.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу.