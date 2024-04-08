Погода поставит дождь на паузу: к середине недели в Тюмень придет потепление

Posted Вчера, 06:06
Published Вчера, 06:06
Modified Вчера, 06:08
Updated Вчера, 06:08
Понедельник и вторник в Тюмени будут пасмурными и дождливыми. Температура воздуха днем составит +6+7 градусов, ночью она опустится до -1. По данным Гисметео, на среду и четверг дожди отступят, погода будет облачной и с прояснениями.
Однако не стоит надеяться, что потепление будет резким: в ночное время в среду похолодает до -2 градусов, а днем температура воздуха не поднимется выше +2. Небольшое потепление ожидается только к четвергу: днем прогнозируются +9 градусов, но ночью столбик термометра снова покажет -2 градуса.
В пятницу в Тюмень вернутся дожди, погода снова станет преимущественно пасмурной, но напоследок она порадует +11 градусами в дневное время суток.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограничение скоростного режима до 70 километров в час. Сегодня на территории Тюменской области ожидается снег с дождем, поэтому на дороге возможен гололед.