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Posted Вчера, 06:06

Published Вчера, 06:06

Modified Вчера, 06:08

Updated Вчера, 06:08

Потепление придет в Тюмень к середине недели

Погода поставит дождь на паузу: к середине недели в Тюмень придет потепление

8 апреля 2024, 06:06
Фото: 1MI

Потепление придет в Тюмень к середине недели

Ненадолго погода сменится с пасмурной и дождливой на облачную и с прояснениями. Однако холода вновь вернутся к концу недели.

Понедельник и вторник в Тюмени будут пасмурными и дождливыми. Температура воздуха днем составит +6+7 градусов, ночью она опустится до -1. По данным Гисметео, на среду и четверг дожди отступят, погода будет облачной и с прояснениями.

Однако не стоит надеяться, что потепление будет резким: в ночное время в среду похолодает до -2 градусов, а днем температура воздуха не поднимется выше +2. Небольшое потепление ожидается только к четвергу: днем прогнозируются +9 градусов, но ночью столбик термометра снова покажет -2 градуса.

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В пятницу в Тюмень вернутся дожди, погода снова станет преимущественно пасмурной, но напоследок она порадует +11 градусами в дневное время суток.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограничение скоростного режима до 70 километров в час. Сегодня на территории Тюменской области ожидается снег с дождем, поэтому на дороге возможен гололед.

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