Погода поставит дождь на паузу: к середине недели в Тюмень придет потепление

Однако не стоит надеяться, что потепление будет резким: в ночное время в среду похолодает до -2 градусов, а днем температура воздуха не поднимется выше +2. Небольшое потепление ожидается только к четвергу: днем прогнозируются +9 градусов, но ночью столбик термометра снова покажет -2 градуса.