Опасное мясо. В Тюмени рассказали о ресторанах с подозрительным качеством меню

Как выяснили специалисты, в первую очередь владельцы этих точек общепита никак не декларируют качество закупаемой продукции, для этого нужны сопроводительные ветеринарные документы, которые подтверждали бы безопасность мяса. Без этого качество используемых продуктов ставится под сомнение и может быть опасным для жизни и здоровья человека.