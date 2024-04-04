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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Опасное мясо. В Тюмени рассказали о ресторанах с подозрительным качеством меню

Опасное мясо. В Тюмени рассказали о ресторанах с подозрительным качеством меню

4 апреля 2024, 13:05

Опасное мясо. В Тюмени рассказали о ресторанах с подозрительным качеством меню

Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, владельцы этих заведений покупают продукты без необходимых документов, никак не регистрируя то, откуда эти продукты берутся и соответствуют ли они нормам качества.

В Тюмени выявили два ресторана, где продукция не соответствует маркировке качества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Ими стали заведения «Худжанд» и «Маршал-Гриль». Закупают владельцы этих заведений продукты без необходимых документов.

Как выяснили специалисты, в первую очередь владельцы этих точек общепита никак не декларируют качество закупаемой продукции, для этого нужны сопроводительные ветеринарные документы, которые подтверждали бы безопасность мяса. Без этого качество используемых продуктов ставится под сомнение и может быть опасным для жизни и здоровья человека.

Специалисты Россельхознадзора вынесли владельцам точек общепита предупреждение, а также передали информацию в региональный Роспотребнадзор.

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