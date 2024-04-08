Из-за паводка в Тюмени ограничат движение по 5 мостам

Коснется ограничение трех переправ в Аромашевском районе, это 3 моста через реку Вагай на 1-м км автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на 5-м км автомобильной дороги Юрминка-Кармацкая. В Голышмановском городском округе: на 6-м км автодороги Королево — Дербень и в Ялуторовском районе на мосту через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская.