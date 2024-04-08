Из-за паводка в Тюмени ограничат движение по 5 мостам

Posted Вчера, 12:54
Published Вчера, 12:54
Modified Вчера, 12:59
Updated Вчера, 12:59
Вместе с режимом ЧС в Тюмени и области вводится ограничение движения по 5 мостам. Об этом сообщили на информационном портале правительства. Связано ограничение с сезоном паводка и возможными рисками затопления как дороги, так и близлежащих населенных пунктов.
Коснется ограничение трех переправ в Аромашевском районе, это 3 моста через реку Вагай на 1-м км автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на 5-м км автомобильной дороги Юрминка-Кармацкая. В Голышмановском городском округе: на 6-м км автодороги Королево — Дербень и в Ялуторовском районе на мосту через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская.
Напомним, что 8 апреля губернатор Александр Моор ввел в регионе режим ЧС из-за риска сильных подтоплений. Глава региона отметил, что мера эта — превентивная.