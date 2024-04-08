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Posted Вчера, 12:54

Published Вчера, 12:54

Modified Вчера, 12:59

Updated Вчера, 12:59

Из-за паводка в Тюмени ограничат движение по 5 мостам

Из-за паводка в Тюмени ограничат движение по 5 мостам

8 апреля 2024, 12:54
Фото: 1MI

Из-за паводка в Тюмени ограничат движение по 5 мостам

Коснется это переправ в Аромашевском и Ялуторовском районах, а также Голышмановский городском округе

Вместе с режимом ЧС в Тюмени и области вводится ограничение движения по 5 мостам. Об этом сообщили на информационном портале правительства. Связано ограничение с сезоном паводка и возможными рисками затопления как дороги, так и близлежащих населенных пунктов.

Коснется ограничение трех переправ в Аромашевском районе, это 3 моста через реку Вагай на 1-м км автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на 5-м км автомобильной дороги Юрминка-Кармацкая. В Голышмановском городском округе: на 6-м км автодороги Королево — Дербень и в Ялуторовском районе на мосту через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская.

Напомним, что 8 апреля губернатор Александр Моор ввел в регионе режим ЧС из-за риска сильных подтоплений. Глава региона отметил, что мера эта — превентивная.

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