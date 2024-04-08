В Тюменском правительстве опровергли новости о возможном подтоплении районов города

Затопления районов города из-за начала паводкового сезона можно не ждать. Об этом сообщил информационный центр Тюменского правительства. Сейчас уровень воды в реках не достигает даже минимальных значений, они к подтоплениям прийти не могут.



Речь идет о реках Иртыш, Тура и Пышма. Поднялся уровень воды же в реках Тобол, и Ишим, они через город не протекают и затопить его не смогут. Ситуация по этим рекам и районам области, расположенных на берегу этих рек находится на контроле.



Напомним, что режим ЧС предложили ввести в регионе с 8 апреля, для решения возможных проблем с подтоплениями выделили группу на 12 тыс. человек, а также спец.технику.