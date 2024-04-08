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Posted Вчера, 09:40

Published Вчера, 09:40

Modified Вчера, 09:48

Updated Вчера, 09:48

В Тюменском правительстве опровергли новости о возможном подтоплении районов города

8 апреля 2024, 09:40

В Тюменском правительстве опровергли новости о возможном подтоплении города

В большинстве рек уровень воды ниже среднестатистических значений. Коснуться ситуация с подтоплениями может коснуться несколько муниципальных районов.

Затопления районов города из-за начала паводкового сезона можно не ждать. Об этом сообщил информационный центр Тюменского правительства. Сейчас уровень воды в реках не достигает даже минимальных значений, они к подтоплениям прийти не могут.

Речь идет о реках Иртыш, Тура и Пышма. Поднялся уровень воды же в реках Тобол, и Ишим, они через город не протекают и затопить его не смогут. Ситуация по этим рекам и районам области, расположенных на берегу этих рек находится на контроле.

Напомним, что режим ЧС предложили ввести в регионе с 8 апреля, для решения возможных проблем с подтоплениями выделили группу на 12 тыс. человек, а также спец.технику.

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