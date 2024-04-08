Мэр Ишима призвал всех дачников срочно эвакуироваться

Покинуть свои дачи Шишкин попросил всех, кто имеет участок в СНТ-«Коммунальник-1», «Коммунальник-2», «Машиностроитель», «Заречье» и «Швейник». Дело в том, что там дамб, которые смогут задержать воду нет и, скорее всего, эти участки затопит.



Помимо этого, мэр призвал вывезти все самое ценное с участков. Технику, электроприборы и животных. Их, при невозможности держать дома, можно будет оставить в питомниках.