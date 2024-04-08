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Posted Вчера, 12:17

Published Вчера, 12:17

Modified Вчера, 13:41

Updated Вчера, 13:41

Мэр Ишима призвал всех дачников срочно эвакуироваться

Мэр Ишима призвал всех дачников срочно эвакуироваться

8 апреля 2024, 12:17
Фото: Мария Рудакова / 1MI

Мэр Ишима призвал всех дачников срочно эвакуироваться

Связано это с рисками подтоплений и паводков. В большинстве СНТ Ишимского района от воды, которая хлынет, спасать будет нечем

Мэр Ишима Федор Шишкин призвал всех дачников срочно покинуть свои участки. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале. По словам Шишкина, риск затопления слишком велик, чтобы оставаться в СНТ.

Покинуть свои дачи Шишкин попросил всех, кто имеет участок в СНТ-«Коммунальник-1», «Коммунальник-2», «Машиностроитель», «Заречье» и «Швейник». Дело в том, что там дамб, которые смогут задержать воду нет и, скорее всего, эти участки затопит.

Помимо этого, мэр призвал вывезти все самое ценное с участков. Технику, электроприборы и животных. Их, при невозможности держать дома, можно будет оставить в питомниках.

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