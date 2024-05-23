Это плохой признак: эксперт объяснил природу красных закатов в Тюмени

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
«Наш город» обратился к синоптику прогностического центра «Метео -ТВ» Александру Ильину, чтобы выяснить, что предвещают красные закаты, почему они окрашиваются в такой яркий цвет.
По словам специалиста, красные закаты могут быть как причиной большого количества водяного пара в воздухе, так и говорить о лишних примесях:
«Когда воздух плотный, у лучей меньше возможности проникать в атмосферу. Плотный воздух в обычно фиксируется в областях с высоким давлением. Такое наблюдается сейчас в европейской части России. Более того, красный свет говорит о примесях в виде песка, пыли, газов в воздухе», — рассказал Ильин.
На сайте Accuweather чистота воздуха в Тюмени оценивается как средняя.
«Качество воздуха в целом является приемлемым для большинства людей. Однако у людей с повышенной чувствительностью после длительного нахождения на улице могут появляться симптомы малой и средней тяжести», — говорится на странице ресурса.
Согласно наблюдениям Accuweather, воздух в областной столице перемешался с мелкими загрязняющими частицами, диаметром менее 2,5 микрометров, которые могут попадать в легкие и кровеносную систему. При таком качестве воздуха может обостряться астма, страдают легкие и сердце.
Именно такое качество воздуха может стать причиной тех самых чарующих тюменских закатов.
По словам Александра Ильина, багровые закаты могут быть предвестниками смены погоды. Они, как минимум, говорят о наличии облаков. Значит, что возможны осадки, ветра и прочие негативные явления.
Розовый или фиолетовый закат может говорить о том, что на следующий день солнечно. Но эксперт просит не относиться серьезно к таким прогнозам.