Это плохой признак: эксперт объяснил природу красных закатов в Тюмени

Согласно наблюдениям Accuweather, воздух в областной столице перемешался с мелкими загрязняющими частицами, диаметром менее 2,5 микрометров, которые могут попадать в легкие и кровеносную систему. При таком качестве воздуха может обостряться астма, страдают легкие и сердце.