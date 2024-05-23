nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Тюменцам рассказали, почему закаты красные

Это плохой признак: эксперт объяснил природу красных закатов в Тюмени

23 мая 2024, 10:13
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, почему закаты красные

Жители Тюмени ежедневно делятся в социальных сетях фотографиями завораживающего ярко-красного заката. Горожане любуются природным явлением, но не подозревают, что оно значит.

«Наш город» обратился к синоптику прогностического центра «Метео -ТВ» Александру Ильину, чтобы выяснить, что предвещают красные закаты, почему они окрашиваются в такой яркий цвет.

По словам специалиста, красные закаты могут быть как причиной большого количества водяного пара в воздухе, так и говорить о лишних примесях:

«Когда воздух плотный, у лучей меньше возможности проникать в атмосферу. Плотный воздух в обычно фиксируется в областях с высоким давлением. Такое наблюдается сейчас в европейской части России. Более того, красный свет говорит о примесях в виде песка, пыли, газов в воздухе», — рассказал Ильин.

Чистый ли воздух в Тюмени?

На сайте Accuweather чистота воздуха в Тюмени оценивается как средняя.

«Качество воздуха в целом является приемлемым для большинства людей. Однако у людей с повышенной чувствительностью после длительного нахождения на улице могут появляться симптомы малой и средней тяжести», — говорится на странице ресурса.
Фото: 1MI

Согласно наблюдениям Accuweather, воздух в областной столице перемешался с мелкими загрязняющими частицами, диаметром менее 2,5 микрометров, которые могут попадать в легкие и кровеносную систему. При таком качестве воздуха может обостряться астма, страдают легкие и сердце.

Именно такое качество воздуха может стать причиной тех самых чарующих тюменских закатов.

Что предвещают алые закаты?

По словам Александра Ильина, багровые закаты могут быть предвестниками смены погоды. Они, как минимум, говорят о наличии облаков. Значит, что возможны осадки, ветра и прочие негативные явления.

Розовый или фиолетовый закат может говорить о том, что на следующий день солнечно. Но эксперт просит не относиться серьезно к таким прогнозам.

Читайте также:
Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в историиМор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными
#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Экология#Погода в Тюмени#Погода#Воздух#Климат#Экологический ущерб#Экологическая безопасность#Экологическая катастрофа
Подпишитесь
Все ближе к критической отметке: уровень Иртыша вырос еще на 10 см
Сегодня, 03:46
Новую дату отмененного концерта певицы Zivert назначили в Тюмени
Сегодня, 03:20
Диаспоры под запретом: национальные объединения в Тюмени могут стать иноагентами
Сегодня, 08:13
По семь человек на путевку: в пришкольных лагерях Тюмени детям не хватает мест
Сегодня, 11:34
Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти
Вчера, 04:05
"