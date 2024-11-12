Обмеление Туры. Тюменские власти назвали фактор, который спасет реку и горожан

То, что происходит с рекой Тура, характеризуется как маловодье. В целом это явление вполне привычно: реки проходят циклы, длительность которых составляет от 7 до 11 лет, когда засухи чередуются с периодами высоких вод. Тем не менее, ситуация с Турой в данный момент более серьезна, чем в обычные засушливые времена.