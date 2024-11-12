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Posted 12 ноября, 15:19

Published 12 ноября, 15:19

Modified 12 ноября, 15:21

Updated 12 ноября, 15:21

Тюменские власти назвали фактор, который спасет Туру от обмеления

Обмеление Туры. Тюменские власти назвали фактор, который спасет реку и горожан

12 ноября 2024, 15:19
Фото: 1MI.

Тюменские власти назвали фактор, который спасет Туру от обмеления

Сюжет
Тура
Уровень воды в Туре в Тюмени напрямую зависит от климатических условий.

В Тюмени уровень воды в реке Тура может увеличиться в случае, если произойдет переход к многоводному циклу, в то время как сейчас наблюдается маловодный период. Такую информацию сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии.

«В случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение расхода воды в реке и, следовательно, подъема уровня воды», — сообщили в департаменте.

При этом отмечается, что обмеление Туры связанно с климатическими факторами (периодом маловодных лет). В сложившихся условиях не разработано какого-либо научного или нормативного подхода к вопросам повышения уровня воды в реке.

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Проблема не нова

Впервые проблема обмеления реки Тура особо остро встала летом 2021 году, когда установился рекорд по снижению водности с 2016 года. В 2022 году ситуация повторилась, а в 2023 году проблемы усугубились: губернатор региона Александр Моор объявил режим повышенной готовности, а компания «Обьиртышводпуть» ввела запрет на движение судов по реке на летний период.

После весеннего половодья в этом году у жителей Тюмени появилась надежда на восстановление уровня воды в Туре. Однако летом река продолжала обмелевать, и к октябрю 2024 года уровень воды достиг отметки -45 сантиметров.

В Обь-Иртышском УГМС, действуя по указанию губернатора и осуществляя постоянный мониторинг реки Туры, пришли к выводу, что уровень воды во всех водоемах Тюменской области в настоящее время является «ниже нормы».

«Для рек Тюменской области характерна: в 2019–2020 году — высокая водность, в 2021 году — средняя водность, в 2022–2023 году — водность рек ниже нормы. Снижение водности обусловлено природным фактором — метеорологическими и климатическими условиями», — сообщили 72.RU в управлении.
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Экстремальное обмеление

Минувшим летом река Тура, единственная крупная река в Тюмени, зафиксировала историческое минимальное значение. Ученые отмечают, что такое положение угрожает убытками судоходным компаниям. В связи со сложившейся ситуацией власти Тюмени ввели режим повышенной готовности и объявили о разработке плана по спасению реки.

То, что происходит с рекой Тура, характеризуется как маловодье. В целом это явление вполне привычно: реки проходят циклы, длительность которых составляет от 7 до 11 лет, когда засухи чередуются с периодами высоких вод. Тем не менее, ситуация с Турой в данный момент более серьезна, чем в обычные засушливые времена.

В последние годы климатические изменения оказали значительное воздействие на все водоёмы региона, и это особенно заметно по главной городской реке. Жаркие летние месяцы, недостаток осадков и относительно теплые зимы приводят к её усыханию.

«Если в бассейн реки не выпадает осадков или их выпадает очень мало, то и питания грунтовых вод нет тоже», — рассказал корреспонденту 72.RU заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод института водных проблем РАН Михаил Болгов.
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Вмешательство в природные процессы

Однако природа — не единственный виновник: влияние человека на реку Тура также значительно. В верхних течениях реки, в городах Среднего Урала, сток воды регулируется водохранилищами и прудами, что усиливает антропогенное воздействие на её экосистему.

Одной из причин, почему в Туру поступает все меньше воды, являются водохранилища у ее истоков. В пределах его территории гидротехническое сооружение с шлюзами полностью заблокировало поток воды в русло реки.

Выяснилось, что с 2020 года на Верхне-Туринском ГТС осуществлялись масштабные работы по ремонту. В соответствии с условиями контракта подрядчик ООО «Астра-Групп» выполнил укрепление откосов плотины, а также провел ремонт отводящего канала и основного оборудования гидроузла.

«После завершения работ в первом полугодии 2023 года в водохранилище был поднят уровень воды. По какой причине вода до сих пор не поступает в отводящий канал — русла реки Тура, неизвестно», — рассказала гендиректор «Аквамин-Технологии» Татьяна Леонгард РБК.

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Возведение подобных объектов приводит к изменениям в экосистемах. Это влечет за собой изменение природного течения реки — скорость течения уменьшается, увеличивается количество ила, ландшафт речной долины трансформируется, а популяции рыб сокращаются. В результате этого наблюдается общее ухудшение экологической ситуации.

Изучением проблемы обмеления рек занимается российская наука. В результате проведенных учеными исследований было установлено, что влияние человеческой деятельности является значительным, однако основной причиной обмеления считается сокращение количества осадков. Как отмечает эксперт, основными источниками питания рек являются снег и дождь, и, согласно прогнозам, в ближайшие годы эта тенденция может ухудшиться.

К тому же, загрязнение рек также происходит из-за сброса неочищенных сточных вод от промышленных предприятий, включая стоки из термальных источников — в Тюмени насчитывается около 20 таких источников. Низкие штрафы за загрязнение водоемов приводят к тому, что нарушителям проще сбросить неочищенную воду и заплатить штраф, нежели инвестировать в установку очистных сооружений.

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Хватит ли воды городу?

В Тюмени водоснабжение организовано с помощью двух автономных водозаборов: Метелевского, который берет воду из реки Тура, и подземного Велижанского. Считается, что продуктивности этих водозаборов полностью хватает для удовлетворения потребностей всех жителей города и промышленных объектов.

Вместе с тем, Директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин в комментарии 72.RU отметил, что город всё еще сильно зависит от реки. И дело тут даже не в воде из-под крана:

Около 30-50% воды, поступающей в системы водоснабжения города, забираются в реке. Из Туры идет снабжение свежей водой тюменских ТЭЦ, поэтому обеспечение теплом тоже завязано на реке.

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Питьевое обеспечение опирается на запасы подземных вод Велижанского водозабора и разрабатываемые месторождения подземных вод в Нижнетавдинском районе. В то же время для ТЭЦ альтернативного источника свежей воды не существует, или его стоимость крайне высока.

Он полагает, что из-за снижения уровня воды в реке качество воды может значительно ухудшиться, что, в свою очередь, вызовет рост затрат на подготовку воды.

Учёные с осторожностью воспринимают прогнозы и рекомендуют заранее готовиться к потенциальным проблемам. В первую очередь, необходимо оценить возможность строительства в районе водохранилища. Все принимаемые решения должны быть научно обоснованы, а сохранение разнообразия естественных экосистем должно быть приоритетной целью.

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Ранее стало известно, что тюменская Тура зимой может промерзнуть до дна. Эксперты говорят о том, что нынешнее маловодье критически скажется на «зимовке» реки.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Тура#Река#Климат#Река Тура#Реки
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