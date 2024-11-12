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Posted 12 ноября, 11:44

Published 12 ноября, 11:44

Modified 12 ноября, 11:48

Updated 12 ноября, 11:48

В Тюменской области спрос на посуточную аренду квартир вырос на 81%

В Тюменской области спрос на посуточную аренду квартир вырос на 81%

12 ноября 2024, 11:44
Фото: 1MI.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Путешествия», средняя стоимость квартиры для краткосрочной аренды в Тюменской области составила 2,5 тысяч рублей в сутки.

Согласно данным сервиса, по всей стране количество бронирований посуточных квартир увеличилось на 86 процентов по сравнению с прошлым годом.

Интересно, что в Тюменской области зафиксированы наиболее доступные цены. Регион вошел в топ-20 самых популярных мест для проживания. Бюджетные цены также были зафиксированы в Челябинской, Волгоградской, Иркутской, Воронежской областях и Башкортостане.

При этом самые высокие — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской областях и Татарстане.

По имеющейся информации, самыми популярными направлениями октября стали Краснодарский край, столица, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Тюменцы чаще стали брать уроки вождения в непогоду и гололед
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы чаще стали брать уроки вождения в непогоду и гололед. Кроме того, каждый четвертый тюменец планирует пройти курсы экстремального и контраварийного вождения.

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