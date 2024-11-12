В Тюменской области спрос на посуточную аренду квартир вырос на 81%

Posted 12 ноября, 11:44
Published 12 ноября, 11:44
Modified 12 ноября, 11:48
Updated 12 ноября, 11:48
Согласно данным сервиса, по всей стране количество бронирований посуточных квартир увеличилось на 86 процентов по сравнению с прошлым годом.
Интересно, что в Тюменской области зафиксированы наиболее доступные цены. Регион вошел в топ-20 самых популярных мест для проживания. Бюджетные цены также были зафиксированы в Челябинской, Волгоградской, Иркутской, Воронежской областях и Башкортостане.
При этом самые высокие — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской областях и Татарстане.
По имеющейся информации, самыми популярными направлениями октября стали Краснодарский край, столица, Санкт-Петербург и Подмосковье.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы чаще стали брать уроки вождения в непогоду и гололед. Кроме того, каждый четвертый тюменец планирует пройти курсы экстремального и контраварийного вождения.