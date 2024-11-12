Один погиб, двести — ранены. В Тюменском ГИБДД подвели итоги этого сезона самокатов

В 190 ДТП с этим транспортом при этом пострадали свыше 200 человек, как правило это — водители самокатов, а также те, кто попал им под колеса. Один человек при этом погиб. Также практически все ДТП, за исключением одного случились из-за того, что нарушали именно водители самокатов.