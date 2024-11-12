Один погиб, двести — ранены. В Тюменском ГИБДД подвели итоги этого сезона самокатов

Posted 12 ноября, 11:15
Published 12 ноября, 11:15
Modified 12 ноября, 11:26
Updated 12 ноября, 11:26
В 190 ДТП с этим транспортом при этом пострадали свыше 200 человек, как правило это — водители самокатов, а также те, кто попал им под колеса. Один человек при этом погиб. Также практически все ДТП, за исключением одного случились из-за того, что нарушали именно водители самокатов.
Чаще всего водители не соблюдали скоростной режим, а также ездили вдвоем на одном транспортном средстве. Большинство нарушений замечено за несовершеннолетними, которые пользовались самокатами и не осознавали всю ответственность при езде на этом транспорте.
Решить к следующему сезону инспекторы планируют ряд проблем: это проезд через перекрестки и пешеходные переходы на электросамокатах не спешившись, езда тандемом на одном самокате и управление прокатными электросамокатами детьми.