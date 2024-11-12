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Posted 12 ноября, 11:15

Published 12 ноября, 11:15

Modified 12 ноября, 11:26

Updated 12 ноября, 11:26

В Тюменском ГИБДД подвели итоги этого сезона самокатов

Один погиб, двести — ранены. В Тюменском ГИБДД подвели итоги этого сезона самокатов

12 ноября 2024, 11:15
Фото: 1MI.

В Тюменском ГИБДД подвели итоги этого сезона самокатов

Сюжет
ДТП
Тюменские сотрудники ГИБДД подвели итоги этого сезона самокатов. В первую очередь, поделившись статистикой ДТП. Она неутешительна. За последние 4 месяца в городе произошло 190 аварий с электросамокатами.

В 190 ДТП с этим транспортом при этом пострадали свыше 200 человек, как правило это — водители самокатов, а также те, кто попал им под колеса. Один человек при этом погиб. Также практически все ДТП, за исключением одного случились из-за того, что нарушали именно водители самокатов.

Чаще всего водители не соблюдали скоростной режим, а также ездили вдвоем на одном транспортном средстве. Большинство нарушений замечено за несовершеннолетними, которые пользовались самокатами и не осознавали всю ответственность при езде на этом транспорте.

Решить к следующему сезону инспекторы планируют ряд проблем: это проезд через перекрестки и пешеходные переходы на электросамокатах не спешившись, езда тандемом на одном самокате и управление прокатными электросамокатами детьми.

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Ранее сообщалось, что тюменские самокатчики стали чаще попадать в ДТП в 2024 году.

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#Александр Смирнов#ДТП#ГИБДД#Электросамокаты#Самокат
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