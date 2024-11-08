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Posted 8 ноября, 09:21

Published 8 ноября, 09:21

Modified 8 ноября, 09:23

Updated 8 ноября, 09:23

Тура в Тюмени покрылась мутно-желтой шугой

Покрылась мутно-желтым льдом! Тюменская Тура зимой может промерзнуть до дна

8 ноября 2024, 09:21
Фото: Скриншот cam72.su. Тура в Тюмени покрылась мутно-желтой шугой

Тюменская Тура зимой может промерзнуть до дна

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Тура
Жители Тюмени стали замечать, что река Тура покрылась мутной шугой. Это явление вызвало беспокойство среди горожан, так как оно может свидетельствовать о проблемах с экологией и качеством воды в реке. Эксперты говорят о том, что нынешнее маловодье критически скажется на «зимовке» реки.

Тура в Тюмени покрылась мутным рыхлым льдом. Такое явление называется шугой. «Наш город» уже рассказывал о том, что она на реке появилась впервые за последние 20 лет из-за низкого уровня воды и резких перепадов температур.

Как отмечает гидролог Андрей Расаев, желтоватый цвет шуги связан с загрязнением Туры.

«На некоторых участках река признана „экстремально грязной“. На территории Тюмени, как мне известно, Тура по содержанию нефтепродуктов относится к классу „чрезвычайно грязных“ вод», — говорит специалист.
Видео: cam72.su. Динамика изменений состояния Туры.

На фоне молниеносно образовавшегося ледяного покрова многим кажется, что с текущим уровнем воды в минус полметра река может зимой вовсе промерзнуть до дна. Как говорит Расаев, это вполне возможно.

«В северных областях России небольшие реки могут полностью замерзать зимой. Если уменьшение подземного и речного стока зимой происходит медленнее, чем сужение русла из-за образования льда, то на мелких реках может возникнуть давление воды подо льдом», — отметил гидролог.

Однако активное течение реки и ледяной панцирь, который в скором времени образуется на Туре, может защитить реку от тотального промерзания.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в некоторых домах Тюмени вода течёт еле-еле. Это связано с тем, что водозаборное оборудование не может справиться с последствиями резкого похолодания на реке.

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