Покрылась мутно-желтым льдом! Тюменская Тура зимой может промерзнуть до дна

Тюменская Тура зимой может промерзнуть до дна

Сюжет Тура

Жители Тюмени стали замечать, что река Тура покрылась мутной шугой. Это явление вызвало беспокойство среди горожан, так как оно может свидетельствовать о проблемах с экологией и качеством воды в реке. Эксперты говорят о том, что нынешнее маловодье критически скажется на «зимовке» реки.