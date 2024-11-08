Покрылась мутно-желтым льдом! Тюменская Тура зимой может промерзнуть до дна

Posted 8 ноября, 09:21
Published 8 ноября, 09:21
Modified 8 ноября, 09:23
Updated 8 ноября, 09:23
Тура в Тюмени покрылась мутным рыхлым льдом. Такое явление называется шугой. «Наш город» уже рассказывал о том, что она на реке появилась впервые за последние 20 лет из-за низкого уровня воды и резких перепадов температур.
Как отмечает гидролог Андрей Расаев, желтоватый цвет шуги связан с загрязнением Туры.
«На некоторых участках река признана „экстремально грязной“. На территории Тюмени, как мне известно, Тура по содержанию нефтепродуктов относится к классу „чрезвычайно грязных“ вод», — говорит специалист.
На фоне молниеносно образовавшегося ледяного покрова многим кажется, что с текущим уровнем воды в минус полметра река может зимой вовсе промерзнуть до дна. Как говорит Расаев, это вполне возможно.
«В северных областях России небольшие реки могут полностью замерзать зимой. Если уменьшение подземного и речного стока зимой происходит медленнее, чем сужение русла из-за образования льда, то на мелких реках может возникнуть давление воды подо льдом», — отметил гидролог.
Однако активное течение реки и ледяной панцирь, который в скором времени образуется на Туре, может защитить реку от тотального промерзания.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в некоторых домах Тюмени вода течёт еле-еле. Это связано с тем, что водозаборное оборудование не может справиться с последствиями резкого похолодания на реке.