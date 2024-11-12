Популярные марки молока исчезнут с тюменских прилавков

Posted 12 ноября, 09:45
Published 12 ноября, 09:45
Modified 12 ноября, 09:47
Updated 12 ноября, 09:47
В настоящее время в Свердловской области наблюдается дефицит молока. Глава региона пригрозил производителям лишением льгот, если они не перестанут поставлять продукцию в другие регионы страны.
«Почему так получается, что мы субсидируем молоко, а некоторые наши производители продают его в другие регионы», — цитирует «ЕАН» Евгения Куйвашева.
В результате такого решения ассортимент молока в торговых сетях Тюмени и области сократится.
«Давайте наши молочники подпишут соглашение, по которому все молоко, произведенное у нас и субсидируемое нами, будет оставаться у нас и перерабатываться у нас. Если кто-то продаст в другой регион — я отменю льготы для всех», — пригрозил губернатор.
Сокращение ассортимента — не единственная проблема для тюменских покупателей молока. За последние девять месяцев цены на данный продукт повысились на 10-14 рублей.