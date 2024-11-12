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Posted 12 ноября, 09:45

Published 12 ноября, 09:45

Modified 12 ноября, 09:47

Updated 12 ноября, 09:47

Популярные марки молока исчезнут с тюменских прилавков

Популярные марки молока исчезнут с тюменских прилавков

12 ноября 2024, 09:45
Фото: 1MI.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил местным производителям вывозить свою молочную продукцию за пределы региона. Таким образом, с прилавков Тюменской области может вскоре исчезнуть Талицкое и Ирбитское молоко.

В настоящее время в Свердловской области наблюдается дефицит молока. Глава региона пригрозил производителям лишением льгот, если они не перестанут поставлять продукцию в другие регионы страны.

«Почему так получается, что мы субсидируем молоко, а некоторые наши производители продают его в другие регионы», — цитирует «ЕАН» Евгения Куйвашева.

В результате такого решения ассортимент молока в торговых сетях Тюмени и области сократится.

«Давайте наши молочники подпишут соглашение, по которому все молоко, произведенное у нас и субсидируемое нами, будет оставаться у нас и перерабатываться у нас. Если кто-то продаст в другой регион — я отменю льготы для всех», — пригрозил губернатор.
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Сокращение ассортимента — не единственная проблема для тюменских покупателей молока. За последние девять месяцев цены на данный продукт повысились на 10-14 рублей.

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#Татьяна Курганова#Общество#Свердловская область#Дефицит#Молоко#Ассортимент#Производители
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