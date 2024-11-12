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Posted 12 ноября, 14:04

Published 12 ноября, 14:04

Modified 12 ноября, 14:06

Updated 12 ноября, 14:06

Короткие ролики популярны как никогда. В Тюмени взлетел спрос на услуги рилсмейкеров

Короткие ролики популярны как никогда. В Тюмени взлетел спрос на услуги рилсмейкеров

12 ноября 2024, 14:04
Фото: 1MI.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», спрос на услуги рилсмейкеров вырос на 166 процентов.

Согласно данным сервиса, в Тюмени активно развивается малое предпринимательство и вместе с этим растет интерес предпринимателей к услугам специалистов по продвижению товаров и услуг в социальных сетях.

Услуги SMM-специалистов стали популярнее у заказчиков на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от SMM-менеджеров увеличилось на 3 процента. Все чаще тюменцы обращаются к специалистам по настройке и запуску таргетированной рекламы.

Из-за популярности коротких видео (по-другому рилсов) за год спрос на создание такого контента увеличился на 166 процентов, а предложение от рилсмейкеров — на 179 процентов.

Отметим, что предприниматели стали на 5300 процентов чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращаться к специалистам, которые помогают развивать в компаниях это направление, а также разрабатывают контент-стратегии.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы чаще стали брать уроки вождения в непогоду и гололед. Кроме того, каждый четвертый тюменец планирует пройти курсы экстремального и контраварийного вождения.

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