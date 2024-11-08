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Posted 8 ноября, 08:04

Published 8 ноября, 08:04

Modified 8 ноября, 08:06

Updated 8 ноября, 08:06

Причиной массовых перебоев с водоснабжением в Тюмени стала шуга на Туре

Виноват низкий уровень воды в реке. Почему на Туре появилась нетипичная шуга?

8 ноября 2024, 08:04
Фото: Росводоканал Тюмень.

Причиной массовых перебоев с водоснабжением в Тюмени стала шуга на Туре

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Тура
По словам тюменского ученого, директора Института наук о Земле ТГУ Виталия Хорошавина, причиной возникновения ледяной каши, нехарактерной для Туры, стал низкий уровень воды, резкие перепады температуры воздуха и метель.

По его словам, в областной столице на протяжении длительного времени держалась плюсовая температура воздуха. На этой неделе резко похолодало до -12, в результате чего в небольших притоках реки сформировалась ледяная крошка. Впоследствии течением ее вынесло в русло реки, а штормовой ветер ускорил процесс перемешивания льда в толще воды.

«Поскольку уровень воды в Туре в настоящее время критически низкий, снижена и скорость течения снижена. Шуга медленно продвигалась по Туре, поэтому достаточно долго держалась у водозаборных сооружений», — пояснил Виталий Хорошавин.
Фото: Росводоканал Тюмень

Над устранением последствий шуги специалисты тюменского водоканала совместно с водолазами ТОСЭР работали с 6 ноября. Также было привлечено три передвижные ремонтные мастерские, передвижная паровая установка.

Ночью 8 ноября водозаборные сооружения были очищены от ледяной крошки. В 0:30 насосы на станции первого подъема вошли в режим. В 2:00 водоснабжение города возобновилось в штатном режиме.

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«Мы всегда готовимся к сезонным шуговым явлениям. У нас есть специализированное оборудование, позволяющее работать в условиях ледостава. Но все противошуговые мероприятия рассчитаны на поверхностную шугу. Снеголедовая крошка на глубине и такое продолжительное время — это стихийное бедствие для любого водоканала, работающего с поверхностными источниками водоснабжения», — сообщил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

И добавил, что по словам старожилов «Росводоканал Тюмень», такой затяжной глубиной шуги в городе не было на протяжении последних 20 лет.

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Ранее «Наш Город» писал, что с улиц Тюмени начали убирать водозаборные колонки. За последние два года их число сократилось со 178 штук до 139.

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