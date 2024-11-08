Виноват низкий уровень воды в реке. Почему на Туре появилась нетипичная шуга?

По его словам, в областной столице на протяжении длительного времени держалась плюсовая температура воздуха. На этой неделе резко похолодало до -12, в результате чего в небольших притоках реки сформировалась ледяная крошка. Впоследствии течением ее вынесло в русло реки, а штормовой ветер ускорил процесс перемешивания льда в толще воды.