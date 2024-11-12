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Posted 12 ноября, 12:31

Published 12 ноября, 12:31

Modified 12 ноября, 12:38

Updated 12 ноября, 12:38

Во время уборки снега в Тюмени будут перекрывать центральные улицы

Во время уборки снега в Тюмени будут перекрывать центральные улицы

12 ноября 2024, 12:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Тюменская администрация анонсировала массовое перекрытие городских улиц. Закрывать и предлагать объезды будут из-за уборки снега, который массово накрыл регион.

Точные адреса, при этом, пока не уточняются, график будет проработан ближе к ночи, до пол восьмого утра. Меры будут приниматься локально на участках дорог, там, движение общественного транспорта будет пересмотрено, а объезды предложены простым автолюбителям.

Также власти уточнили, что перекрывать участки дорог будут только по мере необходимости, отслеживая ситуацию с осадками в индивидуальном порядке за каждый день.

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Ранее сообщалось, что в следующем года власти Тюмени начнут создавать мастер-план города.

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#Александр Смирнов#Общество#Касается каждого#Новости тюмени
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