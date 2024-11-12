Во время уборки снега в Тюмени будут перекрывать центральные улицы

Posted 12 ноября, 12:31
Published 12 ноября, 12:31
Modified 12 ноября, 12:38
Updated 12 ноября, 12:38
Точные адреса, при этом, пока не уточняются, график будет проработан ближе к ночи, до пол восьмого утра. Меры будут приниматься локально на участках дорог, там, движение общественного транспорта будет пересмотрено, а объезды предложены простым автолюбителям.
Также власти уточнили, что перекрывать участки дорог будут только по мере необходимости, отслеживая ситуацию с осадками в индивидуальном порядке за каждый день.