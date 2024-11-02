Жителям тюменского села Перевалово включили свет

Следует отметить, что проблемы с электроснабжением являются лишь одной из проблем жителей села Перевалово. Дело в том, что у домов в населенном пункте забрали статус ИЖС. Теперь хозяева жилья борются за возвращение данного статуса — подписывают петицию, записывают видеообращение полпреду в УрФО Артему Жоге, готовят обращение на прямую линию президенту Путину.