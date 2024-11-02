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Posted 2 ноября, 04:30

Published 2 ноября, 04:30

Modified 2 ноября, 04:32

Updated 2 ноября, 04:32

Жителям тюменского села Перевалово включили свет

Жителям тюменского села Перевалово включили свет

2 ноября 2024, 04:30
Фото: тг-канал Александр Моор.
Сюжет
Касается каждого
В домах в тюменском поселке Перевалово подключили электричество. 1 ноября свет появился в новой части села и в домах по улицам с 1-го по 7-й Линейные проезды. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
«Как и обещал на прямой линии, энергетики завершили подключение жилой застройки в села Перевалово Тюменского района. В сжатые сроки компания „Россети Тюмень“ реконструировала центр питания ПС 110/10 кВА Перевалово и построила кабельную линию электропередачи протяженностью 6,7 километра», — сообщил глава регина.

И добавил, что в соответствии с нормативами, на каждый дом предусмотрено не более 15 кВт мощности. Поэтому для того, чтобы не перегружать сети для отопления домов жителям Перевалово рекомендуют использовать природный газ.

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Следует отметить, что проблемы с электроснабжением являются лишь одной из проблем жителей села Перевалово. Дело в том, что у домов в населенном пункте забрали статус ИЖС. Теперь хозяева жилья борются за возвращение данного статуса — подписывают петицию, записывают видеообращение полпреду в УрФО Артему Жоге, готовят обращение на прямую линию президенту Путину.

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