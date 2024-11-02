Жителям тюменского села Перевалово включили свет

Posted 2 ноября, 04:30
Published 2 ноября, 04:30
Modified 2 ноября, 04:32
Updated 2 ноября, 04:32
«Как и обещал на прямой линии, энергетики завершили подключение жилой застройки в села Перевалово Тюменского района. В сжатые сроки компания „Россети Тюмень“ реконструировала центр питания ПС 110/10 кВА Перевалово и построила кабельную линию электропередачи протяженностью 6,7 километра», — сообщил глава регина.
И добавил, что в соответствии с нормативами, на каждый дом предусмотрено не более 15 кВт мощности. Поэтому для того, чтобы не перегружать сети для отопления домов жителям Перевалово рекомендуют использовать природный газ.
Следует отметить, что проблемы с электроснабжением являются лишь одной из проблем жителей села Перевалово. Дело в том, что у домов в населенном пункте забрали статус ИЖС. Теперь хозяева жилья борются за возвращение данного статуса — подписывают петицию, записывают видеообращение полпреду в УрФО Артему Жоге, готовят обращение на прямую линию президенту Путину.